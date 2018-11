Silvia Provvedi e Malefix, l’aereo al Gf Vip 2018 scatena il gossip: è amore?

Silvia Provvedi è fidanzata con Malefix? Lui le manda un aereo al Gf Vip 2018

Lecito domandarsi se Silvia Provvedi sia fidanzata. Malefix, questo il soprannome del ragazzo che sta frequentando, stamattina le ha fatto arrivare un messaggio aereo per farle capire che lui c’è ancora. La gemella delle Donatella aveva bisogno di un segnale da fiori, lo ha fatto capire in tutti modi e lo ha anche detto esplicitamente nei giorni scorsi. Vedendo aerei volare nel cielo per altri, Silvia pensava a Malefix allora? Evidentemente sì. Forse sarebbe stata felice anche con un aereo del fratello o dei genitori, ma i suoi occhi leggendo il nome Malefix erano un tutto dire.

Gf Vip, Silvia e l’aereo da Malefix: “Ti aspetto”

Ma cosa c’era scritto in questo aereo? “Silvia sei unica, ti aspetto. Malefix”, e un cuore a unire il tutto. Un messaggio chiarissimo, insomma. Silvia era in casa quando è arrivato l’aereo, lo ha visto subito Giulia in giardino che ha urlato il nome della sorella ed è corsa a chiamarla. Era talmente tanta l’euforia del momento che non si era neanche accorta a un certo punto che nel frattempo Silvia era arrivata in giardino! Le due gemelle si sono abbracciate ed erano felici. Il sorriso della Donatella mora era luminosissimo e le sorridevano anche gli occhi mentre si godeva il suo aereo da Malefix. Silvia ha condiviso la sua felicità con tutti nella Casa e finalmente vivrà le prossime settimane con più serenità.

Chi è Malefix di Silvia Provvedi? Lo rivela Giulia al Gf Vip

Tutti ora vogliono sapere chi è Malefix. Silvia al Gf Vip non ha fatto nomi, ma anche in Casa volevano saperne di più. Giulia ha raccontato che il suo fidanzato Pierluigi Gollini e Malefix sono amici, ma il fidanzato di Silvia, o aspirante tale, non fa parte del mondo dello spettacolo. Su Instagram tra i followers delle Donatella c’è un profilo su cui si legge Malefix: è un ragazzo di Carpi che lavora nell’ambito della ristorazione, dovrebbe chiamarsi Loris o Lorenzo. Ovviamente non c’è certezza, ma lo scopriremo chi è il Malefix di Silvia Provvedi.