Giulia Provvedi, il fidanzato Pierluigi Gollini al Gf Vip? “Chissà… Magari”

Al Gf Vip arriverà Pierluigi Gollini, il fidanzato di Giulia Provvedi?

Giulia Provvedi sarebbe felice di leggere le parole del fidanzato Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport e non poteva mancare l’argomento fidanzata. Quando gli è stato chiesto se ha in programma di fare una sorpresa a Giulia al Grande Fratello Vip, lui non ha negato che potrebbe succedere: “Chissà… Magari durante la sosta per le nazionali e… se sarò invitato…”. Impegni sportivi permettendo, una tale sorpresa farebbe molto molto piacere alla gemella che sente molto la mancanza del fidanzato. Non pensate però che arriverà una proposta di matrimonio: “È presto… stiamo assieme da poco più di un anno. Però siamo molto affiatati, ci divertiamo molto”.

Pierluigi Gollini, il fidanzato di Giulia del Gf Vip: “Arriveremo in alto assieme”

Giovani e innamorati, Giulia delle Donatella e il fidanzato Pierluigi sono davvero molto uniti. E non mancano mai di sostenersi a vicenda: “Francamente avrei preferito che Giulia restasse a casa… (sorride) ma so che è una grandissima occasione e faccio il tifo per lei. Mi fido ciecamente, ha una personalità forte, credo possa arrivare fino in fondo. Certo, vivendo praticamente sempre assieme tra Bergamo e Milano non sentire squillare il telefono, non ricevere un suo sms, non vederla, non averla al fianco mi dà una sensazione strana, di vuoto, ma è giusto così, ognuno ha il suo percorso da fare”. Poi ha aggiunto: “Di sicuro ci sosteniamo a vicenda, lei non manca mai quando gioco: è la mia prima tifosa e anche io la sostengo in quello che fa. Sono sicuro che arriveremo in alto assieme”. Da queste parole, sembra proprio che siano la coppia perfetta!

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini fidanzati da anno: “Siamo felicissimi”

Stanno insieme da un annetto, ma come si sono conosciuti Giulia Provvedi e il fidanzato Pierluigi? “Lei è di Modena, entrambi frequentavamo la spiagga di Lido degli Estensi. Ci siamo conosciuti grazie a un comune amico cui avevo regalato dei pantaloncini dell’Atalanta. Lei li ha visti e ha detto: ‘Belli, di chi sono?'”, e a quel punto il suo amico ha indossato i panni di Cupido e ha scoccato le frecce: “Il mio amico le ha mostrato le mie foto, ci ha messi in contatto: io e Giulia ci siamo incontrati e da un anno stiamo assieme e siamo felicissimi”.