Giulia Provvedi fidanzato: la storia d’amore con Pierluigi Gollini

Giulia Provvedi e la sua storia d’amore con il calciatore Gollini

Giulia Provvedi, sorella gemella di Silvia che, insieme formano l’ormai famoso duo de Le Donatella hanno tanto da mostrare. Ma, se di Silvia conosciamo qualche particolare in più vista la sua storia d’amore (da poco finita) con Fabrizio Corona, ecco che di Giulia si conosce ben poco. Della vincitrice della decima edizione dell’Isola Dei Famosi e della sua attuale vita amorosa sappiamo che risulta essere felicemente fidanzata con Pierluigi Gollini. La bionda gemella è, infatti, legata sentimentalmente al giovane portiere dell’Atalanta. La Provvedi nata nel 1993 ha due anni in più rispetto al suo nuovo amore. Ma, ciò non sembra avere alcuna importanza per la coppia che, anzi, appare visibilmente felice di vivere questo sentimento.

Pierluigi Gollini e la vacanza con la sua Giulia

I due, spesso, sui social appaiono insieme. Proprio in queste ultime settimane, in occasione di fine estate, hanno scelto di partire per Tulum. Baci, abbracci e tante effusioni caratterizzano i loro mille scatti. La location è quella di una spiaggia paradisiaca del Messico che, la coppia, ha scelto di raggiungere per, appunto, concedersi una rilassante vacanza prima di riprendere a pieno tutti i vari impegni lavorativi che seguiranno da qui ai prossimi mesi. Gollini, come in precedenza scritto, è un calciatore militante nella prima squadra dell’Atalanta, arrivato da circa un anno dall’Aston Villa e, spesso impegnato nella nazionale Under 21. Il portiere è nato a Bologna ma, appunto, per lavoro vive a Bergamo.

I due stanno insieme dalla fine dello scorso anno

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, felicemente fidanzati da soli pochi mesi, cercano di mostrare in ogni modo il forte e fresco sentimento che li unisce. Come rivelato dalla stessa Giulia, i due si sono conosciuti al mare e si sono immediatamente piaciuti. Sui rispettivi profili Instagram, infatti, le foto che testimoniano il loro attuale stato sentimentale sono parecchie. I vari “Ti amo” non mancano mai e, dunque, dopo varie storie d’amore andate a finire in malo modo, oggi possiamo affermare che la Donatella è super felice accanto al suo bel calciatore.