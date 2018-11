Grande Fratello Vip, Giulia piange per Francesco: “Ho paura”

Francesco e Giulia Gf Vip: la storia vicina alla fine?

Giulia Salemi è scoppiata di nuovo in lacrime per Francesco Monte al Grande Fratello Vip. Non riesce proprio a capire come mai si comporta in quel modo nei suoi confronti: quanto tempo deve attendere per ricevere una precisa risposta? Resta continuamente in bilico. E questo la fa soffrire. Ma ancora di più le loro litigate, visto che l’ex tronista è sempre molto duro, anche quando si tratta di sciocchezze. Il loro rapporto altalenante deve prendere un verso diverso, altrimenti sarà Giulia a prendere l’iniziativa. Quale? Quella di mandare a monte tutto! Dopo una battuta fatta da Ela Weber sulla relazione di Francesco Monte e Giulia Salemi, i due si sono scontrati. Che bella novità!

Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip

“Lui lancia frecciatine come se fossero battute – ha detto Giulia Salemi nel confessionale –. Non ha assolutamente tatto. Ho paura che mi sto facendo un castello di sabbia. Mi sento sminuita. Non mi sento valorizzata né come donna né come essere umano per tutto quello che do. Questo rapporto non è equo. Forse io tengo a lui più di quello che lui prova per me. Forse ho il salame sugli occhi”. Francesco Monte le ha detto chiaro e tondo che non la sopporta.

Francesco Monte non vuole Giulia Salemi? La confessione

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiaro al Gf Vip 2018: “Cosa c’è da fraintendere? Cosa c’è da sbagliare? Stiamo rasentando il limite dell’inverosimile. Adesso mi deve anche dire come devo rispondere a una battuta? Non sono pronto per l’innamoramento. Se oltre questo grande affetto non dovesse scattare altro, non si va avanti: è una cosa di cui abbiamo già parlato”. Dopo queste parole, Francesco ha chiesto scusa a Giulia. Arriverà anche il momento in cui le confesserà che la loro relazione non potrà continuare?