Monte e Giulia litigano nella suite del Gf Vip: lui non la sopporta più

Francesco Monte e Giulia Salemi: nuovo litigio nella suite del Grande Fratello Vip

E anche nella suite Francesco Monte e Giulia Salemi hanno litigato. Nell’ultimo periodo non fanno altro. Al Gf Vip 2018 si stanno conoscendo sempre meglio e la sintonia iniziale va man mano affievolendosi. Sembra proprio che stiano sempre più vicini alla rottura. Certo, non sono mai stati fidanzati, ma non possono definirsi single. Altrimenti sarebbero stati liberi di approfondire la conoscenza con gli altri. E a Francesco non avrebbe infastidito il bacio tra Giulia e Martina. Non riescono proprio a dare un nome al loro rapporto. Forse non ci riusciranno mai. Francesco Monte è un giorno interessato a Giulia e il giorno dopo no. Lei comunque aspetta che prenda una decisione. Ma continuerà ad attenderlo anche dopo la litigata nella suite?

Gf Vip, Francesco non sopporta più Giulia

Niente di nuovo sotto al sole. Hanno litigato per le solite sciocchezze (come ieri). E gran parte degli utenti di Twitter si sono schierati dalla parte di Giulia Salemi, che starebbe subendo troppo il carattere di Francesco Monte. Dovrebbe essere lei a chiudere tutto? Ecco cosa si legge sul noto social network: “Non capisco come Giulia possa avere ancora interesse dopo aver provato sulla sua pelle la pesantezza di Francesco”; “Per Giulia Salemi, Francesco Monte è diventato solo una zavorra in questo percorso”; “Giulia non lo capisce che Francesco non la vuole?”.

Giulia Salemi e Francesco Monte vicini alla rottura

Francesco Monte sta trascorrendo un periodo difficile all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro con Jane Alexander per un argomento delicato, Francesco adesso è sempre più vicino a voler chiudere la sua relazione (possiamo definirla così?) con Giulia Salemi. E su Twitter ci ironizzano su: “Avevate qualche dubbio che avrebbero litigato anche in suite? Francesco è veramente un caso da studiare! Mi dispiace per Giulia, ma è quello che si merita. Non sanno stare più di cinque minuti senza litigare”.