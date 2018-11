Francesco e Giulia bacio al Gf Vip: nella notte arriva il secondo!

Il bacio di Giulia e Francesco al Gf Vip nella notte

Francesco e Giulia si sono baciati al Gf Vip 2018. Per la seconda volta! Inaspettatamente, l’ex tronista ha dato un bel bacio alla sua quasi-fidanzata, che è rimasta quasi-muta per la forte emozione. Giulia non se lo aspettava minimamente, considerato che, dopo l’attacco di Alfonso Signorini di ieri, era convinta di dover darsi nuovamente da fare per avvicinarsi a Francesco. E invece questa volta l’ha sorpresa in positivo. Una grandissima emozione, per la power influencer, che non è riuscita a trattenere l’emozione provata: le sue guance sono diventate immediatamente rosse! Un secondo bacio che a Giulia è piaciuto sicuramente più del primo.

La grande emozione di Giulia Salemi: il bacio di Francesco Monte le fa perdere le parole

Nessuno si sarebbe aspettato un altro bacio di Giulia Salemi e Francesco Monte al Grande Fratello Vip. L’ex tronista ha ribadito di voler mantenere privati questi momenti di dolcezza e invece ce n’è stato uno proprio nella notte! Dopo aver nuovamente attaccato Elia Fongaro, Francesco ha deciso di essere sereno con Giulia. Ne ha dette già tante sull’ex velino. Ora il suo presente è solo la Salemi, che è al settimo cielo! Ma anche i suoi fan, che su Twitter si sono fatti sentire (ce ne sono stati pochi attivi visto l’orario notturno in cui è avvenuto il bacio di Francesco e Giulia): “Raga, Francesco che bacia Giulia! Sì! Dopo la puntata di ieri, ti credo!”.

Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: pronti a parlare di fidanzamento?

Abbiamo scoperto nuove curiosità sul padre di Giulia Salemi e quanto sia forte la paura della ragazza di perdere Francesco; adesso, invece, abbiamo capito che forse una speranza di vederli insieme anche fuori dalla Casa del Gf Vip esiste. La strigliata d’orecchie a Monte da parte di Alfonso Signorini è servita: cercherà di essere sempre meno trattenuto e confesserà di voler avere un futuro con la Salemi?