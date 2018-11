Serena Garitta svela un retroscena inatteso sul padre di Giulia Salemi

Giulia Salemi padre: parla Serena Garitta

La puntata di oggi di Ultime dalla casa ci ha permesso di scoprire qualcosa in più sul padre di Giulia Salemi e sul rapporto che ha instaurato con la figlia. Del programma di Mediaset Extra è stata ospite infatti Serena Garitta che ha parlato non solo di Maria Monsè, Alessandro Cecchi Paone e Walter Nudo ma anche di Francesco e Giulia soffermandosi proprio su quest’ultima.

Il padre di Giulia Salemi, il rapporto con la figlia e i sogni della madre

La vincitrice del Gf 4 ha prima dato un giudizio su quest’edizione dicendo che forse ora “verranno fuori Martina, Benedetta” e tutti quelli che sono stati un po’ in penombra; poi ha ammesso di aver votato contro la Monsè perché “gli argomenti di Cecchi Paone almeno sono vari”. Infine si è soffermata sul rapporto tra Giulia e suo padre: “Ho un retroscena: ho incontrato al trucco la mamma di Giulia che mi ha confessato che desiderava moltissimo che fosse il papà a fare la sorpresa. Lei [Giulia ndr] è davvero tornata bambina”. Qual è stata la confessione di Serena per questa nuova puntata di Ultime dalla casa? Ha rigato una macchina per vendicarsi del suo ex: “Ci eravamo già lasciati. Credo che sia già prescritto come reato. Non si fa!”.

Gf Vip 2018, tutte le ultime anticipazioni

L’ultima puntata del Gf Vip, arrivata a un discreto 21% di share, è stata testimone di parecchie inaspettate vicende. E molte altre cose succederanno ancora: anzitutto il Gf dovrebbe esprimersi sulle parole di Ivan su Benedetta; in secondo luogo è probabile che vedremo ancora Elia entrare in casa (sperando in qualche altra frecciatina di Alfonso agli autori…). E che dire di Cecchi Paone? Ieri ha fatto molto discutere Veronica Rega con le sue dichiarazioni: chissà se aveva ragione… Intanto vi ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda di giovedì e che sono in nomination Fabio, Ivan, Benedetta e Walter.