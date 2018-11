Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata: nominati, eliminato, cos’è successo

Eliminato Grande Fratello Vip 2018 ottava puntata

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 è appena andata in onda e siamo qui a ricordarvi cos’è successo, l’eliminato e i nominati. Del primo forse avrete già saputo: Alessandro Cecchi Paone ha vinto al televoto contro Maria Monsè col 52% delle preferenze. Una percentuale non altissima se pensate che Alessandro è molto più conosciuto e soprattutto se considerate che la Monsè non è venuta fuori proprio benissimo dalla sua permanenza in casa. La Marchesa infatti l’ha completamente offuscata e quando è stata eliminata il destino della Monsè non poteva che essere quello di seguirla fuori dalla casa.

Gf Vip 2018 5 novembre, tutti i nominati dell’ottava puntata

Anche nell’ottava puntata del 5 novembre le nomination sono state diverse dal solito: Ilary Blasi ha chiamato i tre che non sono mai finiti in nomination, cioè Giulia Salemi, Fabio Basile e Benedetta Mazza. Questi sono stati chiamati a nominare tre persone che sarebbero dovute finire a rischio e che invece hanno guadagnato l’immunità. Alla fine gli immuni hanno scelto chi accoppiare con loro tre e le coppie formatesi sono state Benedetta e Walter, Martina e Giulia, infine Fabio e Ivan. Tra questi, due coppie sarebbero finite al televoto: gli unici salvati sono stati Martina e Giulia. Anche questa volta insomma le persone che creano meno dinamiche restano dentro. Giovedì 8 ci sarà comunque un colpo di scena: la domanda del televoto infatti non è “Chi vuoi eliminare?” ma “Chi vuoi salvare?”. Chi si salverà? Il più a rischio è Ivan, anche perché le ultime cose che ha detto non sono piaciute a un po’ di gente: staremo a vedere se ce la farà.

Cos’è successo nell’ottava puntata del Gf Vip 2018? Riassunto sul 5 novembre

Ma cos’è successo nell’ottava puntata? Elia ha avuto un duro confronto con Francesco, che è stato rimproverato da Alfonso per il suo atteggiamento nei confronti di Giulia; Stefano è scoppiato in lacrime per una sorpresa stupenda; la Monsè infine ha avuto il solito confronto con la Marchesa. Il tutto contornato dai soliti inviti ai concorrenti a darsi da fare per non restare nell’anonimato. Impresa impossibile, caro Signorini: ha fatto più discutere Veronica Rega che molti dei concorrenti di questa edizione.