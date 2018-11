Stefano Sala, sorpresa della figlia: “Ho rinunciato al lavoro in America per lei”

Grande Fratello Vip, Stefano Sala in lacrime per la figlia

Questa sera c’è stata una sorpresa per Stefano Sala. La figlia Bubi è sempre tra i suoi pensieri e il Grande Fratello Vip ha pensato bene di mostrargli delle immagini della sua bambina. La mamma del gieffino, invece, gli ha detto delle bellissime parole. Stefano sta facendo un bel percorso nella Casa del Gf Vip: si diverte sempre e ha stretto dei forti legami con alcuni concorrenti. Come con Benedetta Mazza. Si è pensato che tra i due sarebbe potuto nascere del tenero e invece Stefano ci ha sorpreso tutti rivelando di aver parlato con Dasha in privato. E la ama ancora. Più di prima. Il gieffino è davvero felice per quello che ha ottenuto nella vita, ma soprattutto per avere sempre con sé sua figlia Sofia.

Le parole bellissime della madre di Stefano Sala al Gf Vip 2018

“Tua figlia dice che sei il suo principe – ha spiegato la madre di Stefano Sala – ogni volta che ti vede. Sei un padre e una madre. Sofia ti ama immensamente. I primi momenti sono stati difficili, ma noi abbiamo sempre lottato per stare bene insieme. Non sono abituata a parlare. Mi emoziono. Bravo, Stefano. Ci stai coinvolgendo! Sei il mio amore”. Parole che hanno commosso Stefano Sala. Una bella sorpresa, proprio come quella di Giulia Salemi (che è stata pure difesa da Signorini!).

La storia di Stefano Sala: un mammo perfetto!

L’opinionista del Gf Vip 3 gli ha chiesto se è complicato essere padre di una bambina di quattro anni e la risposta di Stefano Sala è piaciuta a tutti. Ecco cosa ha detto precisamente: “Non le chiamo difficoltà. Per amore questo e altro. Per la mia bambina darei tutto. Mi sono precluso dei lavori che mi sarebbero potuti servire per la carriera in America. Ma io ho scelto la mia bambina”. La storia di Stefano Sala piace. Ma anche il suo carattere. Zitto zitto, volerà direttamente alla finale del Grande Fratello Vip 2018?