Gf Vip, Francesco asfalta Elia: “Lui è il nulla e io non sono omofobo”

Elia e Francesco: la frase dell’ex tronista nel confessionale del Gf Vip 2018

Francesco Monte non le manda mai a dire. Soprattutto quando si trova davanti Elia Fongaro. Quest’ultimo gli urta il sistema nervoso. E si è sfogato anche in confessionale: vorrebbe non rivederlo più perché è convinto che tra di loro non potrà mai esserci nessuna conversazione costruttiva. Monte avrebbe fatto a meno di rivederlo perché non ha nulla da dirgli. Ha messo un punto su quello che è successo con lui e adesso vuole solo pensare a sé stesso e alla sua storia (la possiamo davvero definire così?) con Giulia Salemi. Elia fa parte del passato e, fin a quando resterà nella Casa del Gf Vip 2018, non intende più parlare di lui.

Francesco Monte si protegge dalle accuse di Elia Fongaro

Ieri sera Elia ha attaccato Francesco. E ci sono state delle frecciatine che all’ex tronista non sono proprio piaciute: come quelle indirizzate alla sua relazione con Giulia Salemi. Non molti sono convinti dei sentimenti che provano i due ragazzi: si crede che Giulia si sia presa una cotta adolescenziale mentre Francesco pensi ad altro. A cosa precisamente? Dopo la sfuriata nei confronti di Elia, Francesco è andato nel confessionale: “Non c’è nulla di razzista o di omofobo dentro di me. Non ho niente da aggiungere. Con Elia nessun confronto è costruttivo. Lui è il nulla!”.

Grande Fratello Vip, Jane si emoziona pensando a Elia

Jane Alexander ha seguito poco la loro discussione: era solo interessata a riabbracciare il suo Elia! Ecco quali sono state le sue parole: “Mi ricordo che ha detto ‘continua così’ e mi ha detto anche ‘mi manchi’. Mi manca proprio tanto. Non vedo l’ora di rivederlo”. Ma si rivedranno sul serio? Al Grande Fratello Vip 3 è trapelata la notizia che si sono già lasciati… è davvero così?