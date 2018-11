Jane Alexander, malore nella notte per una discussione con Walter: il Web si spacca

Jane Alexander si sente male al Gf Vip dopo una discussione con Walter Nudo

Un bruttissimo momento per Jane Alexander che si è sentita male nella notte verso le 2, 2.30. Non ne parla ancora nessuno, visto che tutto è successo in piena notte, ma possiamo darvi tutte le informazioni possibili per ricostruire bene la vicenda. Sappiate sin da subito tuttavia che Walter Nudo è stato frainteso e che forse questo fraintendimento è dipeso dal passato di Jane. Walter si è detto sicuro del fatto che spesso ascoltare il proprio corpo è la cosa più importante di tutte perché può aiutarti a stare meglio. Un discorso facilmente fraintendibile che infatti a Jane non è piaciuto affatto.

Gf Vip, il passato di Jane e il dolore per le parole di Walter

La concorrente infatti ha un difficile passato alle spalle, visto che le sono morti la sorella e il papà a causa del cancro. Non per niente ha subito controbattuto dicendo che esistono dei casi, i cosiddetti casi asintomatici, in cui il corpo non ti aiuta e ti avvisa in ritardo della malattia che hai. Jane si è sentita davvero male, stava quasi per vomitare e lo ha detto subito a chi era con lei: la concorrente avrà senz’altro rivissuto dei brutti momenti a causa di quanto detto da Walter. Per la Alexander infatti è stato mandato un messaggio profondamente sbagliato contro la medicina. In realtà le cose stanno diversamente, e cioè lo dimostra anche la reazione del Web: c’è chi dice che ha travisato tutto, sostenendo che Walter intendesse consigliare solo di ascoltarsi di più; non mancano tuttavia quelli che invece le danno ragione. Leggiamo assieme un po’ di tweet:

Tutto il resto, il discorso della prevenzione, il non fare visite, il non rivolgersi ai medici LO HA DETTO Jane imputandoglielo! Non lo ha detto lui che ha addirittura iniziato parlando proprio di unq sua visita medica x prevenzione! Lei è molto molto giocatrice… molto #GFvip — team walter nudo (@nudo_team) November 7, 2018

A parte il fatto che se Jane fosse falsa e stratega come dite voi non si sarebbe mai messa contro un colosso come Walter ma arrivateci nel duemilamai come al solito. #gfvip — noemi (@wildfiresqueen) November 7, 2018

Jane e walter hanno probabilmente idee diverse su molte cose, su alcune si trovano daccordo e su altre meno. io personalmente vedo il bene che si vogliono anche se non stanno tanto insieme in casa. le guerre tra fan sono inutili e assurde!! #gfvip — laura finocchi (@laurafinocchi) November 7, 2018

Jane e Walter hanno fatto pace: tutte le ultime news sul Gf Vip

I due per fortuna hanno poi fatto pace, come solo due persone mature riescono a fare. Peccato per i loro fan che invece continuano ad attaccarsi e a schierarsi; si continua infatti a dire la propria su una questione molto delicata pensando solo al gioco, e cioè a chi ha danneggiato chi in questa corsa verso la vittoria, senza pensare che davanti alla salute non c’è ragione di comportarsi così. Siamo sicuri comunque che domani il Gf Vip chiederà spiegazioni a Walter, anche perché la reazione di Jane non è passata affatto inosservata. Ricordate che giovedì scopriremo probabilmente anche le sorti di Ivan dopo le parole dette a Benedetta; che forse Elia entrerà di nuovo nella casa e non è da escludere che si parli ancora una volta di Francesco e Giulia dopo gli ultimi avvenimenti (e pensare che Giulia avrebbe molto da dire, visto il suo passato, a prescindere dal suo bel principe azzurro…). In attesa di vedere cosa succederà oggi al Gf Vip vi lasciamo a questo bell’abbraccio tra Jane e Walter:

Menomale che Jane e Walter sono due persone intelligenti che sanno parlare in modo maturo… a differenza della maggior parte della gente delirante che leggo qui.

PEACE OUT. #gfvip pic.twitter.com/NlwGEocwXU — elenaclaire⛈️ (@magicawaitsforu) November 7, 2018