Gf Vip, Elia e Jane bacio appassionato in diretta: così confermano il loro amore

Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono baciati durante la diretta del Grande Fratello Vip

Elia e Jane si sono dati un bacio appassionato durante la diretta del Gf Vip 2018. Finalmente i due si sono riabbracciati! All’inizio erano divisi da un vetro e Jane ha implorato Ilary Blasi di poter stare per un po’ di tempo insieme all’ex velino. Senza quel vetro! Il Grande Fratello Vip questa volta è stato meno cattivo e ha dato la possibilità ai due quasi-fidanzati (non hanno ancora ufficializzato nulla, ma quel bacio ha un grande significato) di poter passare un magico momento insieme. Un bacio che dimostra che l’amore c’è. La voglia di stare insieme anche fuori dalla Casa.

Bacio Elia e Jane: l’attrice senza parole per l’emozione

Non abbiamo assistito a un altro scontro tra Elia Fongaro e Francesco Monte (anche se le ultime parole di quest’ultimo hanno fatto tanto chiacchierare), ma a un bacio che ha sorpreso un po’ tutti. Anche perché Jane ha detto più volte di non voler dare dei dispiaceri al suo ex compagno e invece questa sera non ha pensato a niente. Si è lasciata andare. Jane ed Elia si sono baciati al Gf Vip tra gli applausi del pubblico. Non ha provato invece nessuna emozione Alfonso Signorini, che ironicamente ha detto: “Sono stravolto dalla commozione”.

Elia Fongaro mette in guardia Jane Alexander: “Fuori è tutto difficile”

Non sono stati molto loquaci, Elia e Jane del Grande Fratello Vip. L’attrice gli ha chiesto di continuo come sta fuori dalla Casa e lui: “Sto bene. Tutto apposto. Fuori è diverso: è tutto più duro”. Dopo il bacio, saranno davvero pronti a cominciare una relazione seria? Soprattutto Jane Alexander dovrà fare profondi cambiamenti: prima di tutto, dovrà chiudere definitivamente la sua storia con Gianmarco e dovrà anche spiegare tutto al figlio (al quale ha scritto una bellissima lettera). Jane ed Elia sono comunque convinti di voler fare questo passo. Filerà tutto liscio come l’olio?