Cecilia Rodriguez salute, la showgirl preoccupa: “Il corpo mi ha detto di rallentare”

Cecilia Rodriguez, le news da Instagram

Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio ai suoi fan tramite una Instagram stories dicendo di aver avuto un po’ di problemi di salute. “Ciao ragazzi – così ha esordito la simpatica sorella di Belen –, come avrete saputo sono stata poco bene negli ultimi giorni”. Un messaggio che ha allarmato tutti, visto che la showgirl è un personaggio seguitissimo da anni, soprattutto adesso che al Grande Fratello Vip 2018 partecipa il suo ex Francesco Monte. Per fortuna comunque Cecilia ha subito chiarito tutto nelle frasi successive.

News Cecilia Rodriguez: troppo stress per la sorella di Belen

“Niente di grave – ha infatti proseguito –, non vi preoccupate, ma in questo periodo sono stata molto impegnata e probabilmente il mio corpo mi ha voluto dire di rallentare un pochino”. Il troppo stress insomma ha spinto Cecilia a prendersi una pausa da tutto, breve o lunga non lo sappiamo ancora. Certo, a casa oltre a prendersi cura di sé stessa avrà modo di seguire di più Francesco, ammesso che lo segua in TV anche solo per curiosità, visto che il ragazzone sta facendo molto parlare di sé in questo periodo.

Salute Cecilia Rodriguez: la showgirl chiede scusa per l’assenza ad alcuni eventi

“Mi scuso – ha poi concluso – con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l’evento Caelle di ieri e che mi aspettavano all’evento di stasera ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni”. Anche se il messaggio poteva e può destare preoccupazione insomma Cecilia ha semplicemente bisogno di riposo, magari di tornare un po’ alla vita normale, come ad esempio ha fatto anche Fabio Basile recentemente dopo aver attaccato senza freni Cecchi Paone: se lui tornerà ad allenarsi seriamente, la showgirl proverà a rimediare allo stress con una bella tazza di tè sul divano di casa!