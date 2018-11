Gf Vip 2018, Fabio Basile asfalta Cecchi Paone dopo le accuse (e fa benissimo)

Cecchi Paone contro Fabio Basile al Gf Vip 2018: il judoka non ci sta

La risposta di Fabio Basile alle polemiche di Cecchi Paone sul suo comportamento al Grande Fratello Vip 2018 non è tardata ad arrivare. Il judoka ha infatti scritto un lungo post in una Instagram Stories spiegando il suo punto di vista e manifestando un certo fastidio per le accuse che gli sono state rivolte. Prima è partito parlando della Marchesa, poi è arrivato a Cecchi Paone senza sbagliare un colpo, come un vero sportivo insomma. “Durante una delle mie prime nomination – queste le parole di Fabio – ho motivato di aver votato Daniela proprio perché per me all’interno della casa non dovevano esistere marchesi, duchi, campioni ma dovevamo essere tutti uguali. Appena uscito ho visto Giulia, seguita da Silvia, e da Giulia S. scagliarsi contro Alessandro che asseriva che la mia eliminazione era probabilmente dovuta per aver superato il limite concesso ad un Commendatore della Repubblica. Limite secondo lui superato con lanci di cuscini, urla goliardiche e scherzi”. Questo, secondo Cecchi Paone: secondo noi invece Fabio è un ragazzo di 24 anni e in quanto tale può fare ciò che vuole. E a dire il vero avrebbe potuto farlo anche se ne avesse avuti 80 di anni: adesso un commendatore non può giocare e divertirsi in compagnia? Sciocchezze!

Gf Vip 2018, Fabio Basile difende Giulia e Silvia: Cecchi Paone ha sbagliato

“Ora, caro Cecchi – ha così proseguito Basile –, io ti ho sempre stimato fin dall’inizio ma ti garantisco che sono stato mandato a casa proprio per non aver superato i limiti, per non aver mai litigato, per non essere mai stato maleducato, per non aver cercato a tutti i costi la telecamera, per non aver ‘fatto i numeri’. Sono entrato al Gf […] sicuro che non avrei tradito i valori del mio sport, cerco che nessun judoka si sarebbe mai dovuto vergognare del mio comportamento… Oggi però vedo che Giulia e soprattutto Silvia sono state insultate per avermi difeso, è stato dato loro delle ignoranti e Silvia è stata toccata su fatti molto tristi e dolorosi della sua vita…”. Si è trattato infatti di un momento davvero basso di televisione per diversi motivi: anzitutto Alessandro si è rivolto a Giulia con un’arroganza che lei non meritava affatto; in secondo luogo tirando in ballo Fabrizio Corona in modo così superficiale, soprattutto per quello che la ragazza ha sofferto, ha dimostrato davvero mancanza di sensibilità.

Fabio Basile asfalta Cecchi Paone: “Essere colti significa chiedere scusa e ripartire”

“Quando sono entrato nella casa del Gf – ha concluso poi lo sportivo –, di molti di voi non conoscevo nemmeno il nome e la professione… sono entrato così, decidendo che avrei scoperto personalmente chi eravate e quanto valevate… lo avrei giudicato io vivendovi… accetto la critica che hai fatto a me, anche se credo non sia corretta, ma non posso accettare ciò che hai detto a queste due ragazze a cui voglio bene come a due sorelle… spero davvero che capirai il tuo errore, perché essere colti vuol dire anche questo… chiedere umilmente scusa e ripartire da zero… spero potremo chiarirci di persona e spero potrò riabbracciare Giulia e Silvia. Fabio”. Fabio insomma non ha proprio tollerato l’atteggiamento di Alessandro, e anche il Web, a dire il vero, sembra piuttosto stanco dei suoi attacchi. Cecchi Paone è senz’altro un bel personaggio, ha movimentato molto la Casa e ha saputo sempre dire la sua in modo opportuno. Certe volte però ha sbagliato i toni e in diversi casi ci è sembrato esagerato: pensate all’attacco a Jane Alexander (che questa settimana ha anche avuto un malore per altri motivi) oppure a quello a Elia Fongaro. Le critiche a Gulia e Silvia insomma sono solo la goccia che farà traboccare il vaso quando lunedì sarà eliminato dal Grande Fratello Vip 2018.