Balotelli vittima di razzismo, il calciatore furioso dice basta: ecco cos’è successo

Insulti razzisti a Balotelli, il calciatore furioso su Instagram

Capita anche a un campione come Mario Balotelli di essere vittima di razzismo. In genere si tende a credere che i più fortunati, cantanti, calciatori e in genere persone che hanno raggiunto grandi traguardi nella vita, vengano sempre osannati e non vivano sulla propria pelle i problemi di tutti i giorni. Se da una parte questo è vero, perché comunque i personaggi del mondo dello spettacolo e i più famosi in generale vivono una vita ovattata, dall’altra è anche vero che con i social network molti problemi si sono acuiti. Non è la prima volta infatti che al calciatore vengono rivolti insulti di qualsiasi genere, parole vergognose, che feriscono e fanno male, e contro le quali non è più possibile reagire con la sempre invocata calma. Serve invece reagire e Mario Balotelli lo ha fatto capire chiaramente in un ultimo sfogo nella storia Instagram pubblicata un po’ di ore fa.

Lo sfogo di Mario Balotelli su Instagram dopo gli insulti razzisti

“Voi razzisti – ha così esordito – meritate una cosa sola. di vivere una vita fino alla chiamata soli! Senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e andarvene un giorno senza essere neanche ricordati. Siete voi la parte malata di questo mondo! Avete rotto il ca***. Ditemele in faccia queste cose, vediamo se lo schermo del computer o del telefono vi proteggerà ancora. (Ps. Non mi scrivete ora ‘Lasciali perdere perché no! No e no! Basta ora’). Basta. Questi non sono gli argomenti da sorvolare”. Effettivamente stando alle altre storie pubblicate sul suo profilo gli insulti razzisti contro Mario Balotelli sono stati pesantissimi: un ragazzo gli ha scritto “Scimmia con la cresta”, “Noi lo sappiamo sempre chi sei davvero”, “I veri italiani sanno che sei solo una m**da”. E potremmo continuare ancora.

Mario Balotelli news, le ultimissime sul calciatore

Parole disgustose insomma che sicuramente avranno delle conseguenze, visto che Mario ha voluto dire basta a questo clima d’odio che si respira oggigiorno in Italia. Non sappiamo come si evolverà la vicenda ma è certo che non finirà qui. Vi ricordiamo che recentemente Balotelli ha fatto molto parlare di sé per questioni del tutto diverse e la speranza è che torneremo a scrivere di questo e non di notizie così.