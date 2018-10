Enock fratello di Mario Balotelli, scherzo a Le Iene (Video)

By

Video scherzo Le Iene al fratello di Balotelli: Enock nei guai

Questa sera è stato mandato in onda lo scherzo de Le Iene a Enock, il fratello di Mario Balotelli. Il calciatore si è finalmente vendicato. Più o meno un anno fa, Enock si era accordato con Le Iene per far credere a SuperMario che gli era stata rubata una macchina nuova fiammante. Il giorno della resa dei conti è arrivato e Balotelli ha mantenuto la sua promessa: “La prossima volta ti farò piangere”. Il bomber ha contattato personalmente la redazione del programma di Italia 1: “Ho scoperto che mio fratello vuole vendere la macchina e conosco il concessionario presso cui vuole venderla. Quindi, se volete uno scherzo, si può fare. Dobbiamo farlo arrabbiare”. E dopo questa chiamata Enock Barwuah se l’è vista brutta!

Caro Enock, dovevi aspettarti la vendetta di Mario Balotelli. D’accordo, una macchina è una macchina, ma la potevi prendere almeno un pochino meglio #LeIene https://t.co/dt0CeQKGtf — Le Iene (@redazioneiene) October 23, 2018

Lo scherzo di Enock a Le Iene: l’auto pagata a 18 euro!

L’auto del fratello di Balotelli è stata venduta a O’ Mostr, un personaggio che sembra uscito da Gomorra. Attraverso uno stratagemma, sono riusciti a ingannarlo, rifilandogli un assegno di 18 euro per un’auto che ne vale di più. Molto di più. Ben 18.000 euro. A mandare in crisi Enock ci ha pensato suo fratello, che lo ha sbeffeggiato dicendogli che solo un bambino può cadere in una trappola del genere. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ritorno di O’ Mostr. Enock si è scagliato contro di lui brandendo un telecomando!

La vendetta di Mario Balotelli a Le Iene: chi la fa l’aspetti

Mario Balotelli ha cercato di calmare le acque quando ha visto suo fratello piangere. Lo scherzo a Enock a Le Iene è terminato con una grande risata di SuperMario, che ha finalmente avuto la sua vendetta! Uno scherzo riuscito perfettamente, proprio come quello a un altro personaggio molto amato!