Rocco Siffredi: arriva la replica alla denuncia. Cosa ha detto

Questa sera alle Iene andrà in onda l’intervista di Roberta Rei a Rocco Siffredi dopo le accuse di molestie ricevute dalla giornalista Alisa Toaff. Qualche giorno fa è uscita la notizia e poi sono stati diffusi i messaggi vocali del porno divo che si sarebbe infuriato per l’articolo scritto dalla professionista.

In occasione dell’uscita del film Super Sex, dedicato a lui e interpretato da Alessandro Borghi, lei ha cercato di intervistarlo. Nonostante il suo staff non fosse favorevole, Siffredi ha deciso di rispondere alle sue domande. Dopodiché pare che l’attore si sia arrabbiato per l’intervista. Secondo lui le sue parole “sono state travisate” e così ha scritto dei messaggi molto indignati alla Toaff.

Alle Iene verrà mostrata parte dell’intervista e alcune chat scambiate tra i due. In particolare a Rocco non è piaciuto il fatto che dalle sue parole emergesse l’insoddisfazione per l’interpretazione di Borghi, perché “non voleva altri casini“.

“Per Rocco, il porno è stata la sua salvezza, perché io fuori dal porno ero triste, ho ricevuto anche messaggi di persone che dicono ‘Rocco io non ti conosco così cupo, tu non sei così, ti conosco da 30 anni, non sei questa roba qua’. Quindi io ho dovuto spiegare che effettivamente questa cupezza soprattutto durante il sesso non mi appartiene, non è mia, non sono mai stato così e lì ti racconto, anche che ne ho parlato con Alessandro, gli ho chiesto del perché e ho ricevuto ‘interessante la tua osservazione’, quindi tutto qua, cioè la serie è bellissima, la domanda è ‘perché l’hanno incupita così?’. “

Dunque secondo Siffredi, Borghi con le sue espressioni cupe, durante le scene di sesso, non gli ha dato merito e non lo ha rappresentato al 100%. Questa dichiarazione però non sembrerebbe nulla di scandaloso, eppure la pubblicazione avrebbe fatto infuriare Rocco.

La rabbia di Siffredi

Dopo aver letto l’intervista, l’attore ha insultato la Toaff per aver “travisato le sue parole“. Nonostante lei gli abbia spiegato che non ha modificato nulla del suo discorso, lui non ha voluto sentire ragioni e non sono mancate offese e ingiurie.

“È la prima volta che mi trovo di fronte ad offese che potrei anche denunciare, offese anche sessiste molto gravi. Farò finta di non avere ascoltato questo messaggio proprio perché sono una donna con i co**** e per quanto riguarda l’ultimo aspetto, ritengo che forse il problema sia il tuo, quello del ca*** , perché a me non è mai mancato, però io preferisco andare con uno alla volta, buona serata”

Così la Toaff avrebbe risposto all’attore che, per trovare un pretesto d’accusa, le ha detto che “si vede che le manca il ca**o“. Dunque il porno divo ha preferito cadere nel sessismo per criticare il lavoro di una professionista che non ha condiviso. Non solo, sembra che poi abbia rincarato la dose. Soprattutto perché Alisa ha iniziato a non rispondergli più.

“Non riesco a capire perché adesso non mi parli più, non mi rispondi più, ca***! T’hanno sfanc**** tutti quanti e lo sai… e sei sempre uscita fuori con il sorriso e adesso nei miei confronti, che ho accettato di fare l’intervista e sono in grande difficoltà, mi hai beccato in un periodo terribile e te l’ho spiegato della lettera della moglie di mio fratello, però fai l’offesa vabbè, ci sta!”

La giornalista è riuscita a rispondere a tono agli insulti di Rocco che ora verrà denunciato per le parole usate. Roberta Rei stasera cercherà dunque di capire meglio il punto di vista del porno divo. Non si esclude che possa contattare successivamente anche la Toaff.