Le Iene, Sinner ci ripensa: il perché e la partita con Stefano Corti

Pochi giorni fa, il campione di tennis Jannik Sinner ha fatto notizia per la sua “fuga” improvvisa da Le Iene. Uno degli inviati del programma, Stefano Corti, si era presentato a sorpresa in campo durante gli allenamenti del tennista a Montecarlo, proponendogli una partita a ping pong. Tuttavia, la reazione di Sinner non è stata esattamente positiva. Com’è noto, lo sportivo non ama particolarmente le attenzione dei media e il mondo dello spettacolo. Pochi mesi fa, ha rifiutato uno degli inviti più ambiti tra i personaggi noti, ovvero quello di Amadeus per il Festival di Sanremo.

Ebbene, anche di fronte alla proposta de Le Iene, Sinner ha detto categoricamente: “No guarda, io con voi proprio no”. Le parole del tennista sono diventate immediatamente virali sul mondo del web, con tanto di meme e commenti ironici da parte dei detrattori del programma di Italia 1. Tuttavia, alla fine, le cose sarebbero andate diversamente. Probabilmente turbati dalla quantità di notizie circolate, Le Iene hanno deciso di fare chiarezza sulla questione prima della puntata di martedì, 9 aprile.

Il profilo ufficiale della trasmissione ha pubblicato una foto in cui è possibile vedere Jannik Sinner giocare a ping pong proprio con il loro inviato, Stefano Corti. Sotto il post, hanno scritto: “Giornali e siti hanno scritto che Sinner non ha voluto giocare a ping pong con Le Iene. Sbagliato! Domani vi faremo vedere cosa è successo davvero con il contro Stefano Corti”. Dunque, dopo i suoi impegni con l’allenamento e la fisioterapia, il tennista si è prestato al gioco, accettando di apparire nel programma televisivo. Non è chiaro, però, come Stefano Corti sia riuscito a convincerlo.

Per capire davvero cosa è successo, bisognerà guardare la puntata de Le Iene in onda domani, martedì 9 aprile, su Italia 1. Alla conduzione ci saranno Veronica Gentili e Max Angione, mentre come ospiti arriveranno in studio Michela Giraud e Tananai, che canterà il suo nuovo singolo. Proprio poco prima dell’annuncio de Le Iene, Sinner ha spiegato in un’intervista con Il Corriere della Sera di considerarsi un ragazzo normale. Ha poi aggiunto che i media tendono a esagerare nel dipingerlo come un “eroe”, solo perché non ama particolarmente il mondo dello spettacolo.