Le Iene: ‘Facci vedere cosa sai fare’, la risposta perfetta di Sinner

Che gli inviati de Le Iene non abbiano mai remore è di dominio pubblico, ma stavolta l’hanno fatta grossa.

Stefano Corti è piombato in campo durante gli allenamenti di Jannik Sinner proponendogli una partita, e il campione gli ha fatto capire cosa ne pensa della trasmissione.

Reduce dei successi che lo hanno reso il numero due del tennis mondiale, il nostro Sinner continua a non cadere nelle tentazioni delle luci della ribalta.

Dopo aver rifiutato l’invito a Sanremo da parte di Amadeus e qualsiasi altra ospitata televisiva, il giovane campione continua a tenersi ben lontano dalla fama.

Le sue gesta gentili lo hanno reso un eroe non solo dello sport ma anche di umanità, come quando durante una partita sotto la pioggia ha deciso di riparare l’ ‘ombrellina‘.

Ed è questa coerenza, e anche l’inusuale per questi tempi lontananza dai social, che hanno conquistato il pubblico.

Tutte le televisioni se lo contendono, ma lui continua a rifiutare.

Se Maometto non va alla montagna, deve essere la montagna che va da Maometto.

Invasione di campo de Le Iene, Sinner non apprezza e se ne va

Tra tutti gli inviati del programma più provocatorio della nostra TV, a questo giro è toccato a Stefano Corti, il consorte della cantante Bianca Atzei.

Il conduttore e comico ha sopreso Jannik durante gli allenamenti a Montecarlo.

Infiltrandosi insieme a qualche fan che aspettava il tennista per ottenere una foto o un autografo, la Iena ha fatto invasione di campo.

Sventolando due racchette da ping pong ha lanciato una sfida a Jannik.

Sappiamo che sei competitivo, non ti sfidiamo a tennis, ma a ping pong. Facci vedere come te le cavi, dai.

L’imbarazzo nel volto del ragazzo però è stato subito palpabile e ha cercato di temporeggiare.

No dai ragazzi, ho da fare, mi devo allenare e poi ho fisioterapia.

Ma Le Iene non mollano il colpo.

E allora ti aspettiamo qua, quando hai finito ci trovi qua fuori.

Mentre il suo staff provava a convincere Corti che non era il caso visti gli impegni imprescindibili dello sportivo, Sinner si è concesso ai suoi ammiratori per alcuni minuti prima di trovare la risposta perfetta per chiudere la partita con Le Iene.

No guarda, io con voi proprio no.

Che slam per il campione!

Corti ne è uscito amareggiato e sconfitto.

Anche stavolta Jannik Sinner non si è lasciato prendere, e i detrattori de Le Iene lo hanno celebrato con commenti ironici.