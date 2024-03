Guendalina Tavassi agghiacciante: “Usai anfetamina prima dell’Isola”

Doping estetico, altrimenti detto trattamenti per tentare di dimagrire con metodi non convenzionali e pure pericolosi. Se ne è parlato a Le Iene che hanno raccolto le testimonianze di alcuni vip che hanno fatto e tuttora fanno largo uso di sostanze particolari per provare a mantenersi in forma. Agghiacciante il racconto di Guendalina Tavassi che ha confessato di aver assunto addirittura anfetamine per per perdere peso, oltre a un farmaco che è usato per curare i pazienti malati di diabete. Una ricerca ossessiva di un’estetica perfetta che ha degli effetti collaterali da non sottovalutare in alcun modo.

Veronica Ruggeri, inviate de Le Iene, ha parlato con Fabrizio Corona, il “Ken Italiano” Angelo Sanzio, il chirurgo estetico Giacomo Urtis e Guendalina Tavassi. La testimonianza di quest’ultima è stata da pugno nello stomaco. Senza nascondersi dietro a un dito la donna, madre di tre figli, ha narrato i dettagli del lato oscuro di una parte di personaggi che popolano il sottobosco del mondo dello spettacolo.

“Per dimagrire ho provato di tutto: farmaci per diabetici, efedrina e anfetamina”, ha dichiarato la Tavassi nel servizio. L’obbiettivo di chi ricorre al cosiddetto doping estetico è uno solo: raggiungere una presunta perfezione corporea. E per farlo c’è chi è disposto a tutto, persino a pagare molti soldi per avere farmaci sottobanco che, tra l’altro, non fanno bene alla salute. Un qualcosa di illogico. Guendalina ha spiegato di aver usato molte sostanze dimagranti quando si è preparata per partecipare all’Isola dei famosi due anni fa.

Prima di sbarcare in Honduras si sottopose a un ferreo trattamento medico per perdere chili in modo veloce. “Provai un farmaco per diabetici, mi facevo delle punture e non avevo più fame. L’ho fatta due anni e mezzo fa, dovevo andare a L’Isola dei Famosi e non volevo farmi vedere così”, ha reso noto a Le Iene la romana. Quindi ha aggiunto: “Il mio problema era farmi vedere dalle persone in televisione prima di essere dimagrita”. Il farmaco a cui fa riferimento è l’Ozempic. Non lo si può avere senza prescrizione medica. Eppure sembra che acquistarlo anche senza essere diabetici non è un gran problema.

“Ovviamente non sono diabetica. Come ho fatto ad avere la prescrizione? Sottobanco ci sono persone che vendono questi medicinali”, ha confidato la Tavassi, di fatto accennando ad un mercato illegale di medicine. E non è finita qui.

Guendalina Tavassi e l’anfetamina: “Ero impazzita”

L’ex naufraga ed ex gieffina si è spinta oltre, ammettendo di avere fatto uso addirittura di sostanze stupefacenti per accelerare il dimagrimento con effetti devastanti per la sua psiche e per il suo fisico:

“Ho provato l’efedrina e l’anfetamina per dimagrire. Un secondo ridevo e un secondo dopo ero arrabbiatissima. Poi piangevo, poi tornavo a ridere. Avevo il cuore a mille, non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare. Ero impazzita”.

Tanti personaggi dello spettacolo ricorrono a trattamenti estetici, anche se non lo ammettono. Guendalina Tavassi invece non ha alcun problema a narrare di essere intervenuta in modo esagerato sul suo corpo: “Mi sono rifatta il naso e le labbra per anni, ho fatto così tanto acido ialuronico che mi hanno trovato del tessuto cicatrizzato sotto il labbro. Ho poi rifatto il seno dopo aver allattato tre figli e infine ho fatto la blefaroplastica. Ora vorrei farmi il lifting”.

Guendalina, senza fare nomi, ha persino detto di essere al corrente che ci sono alcuni personaggi che sono persino arrivati a fingere incidenti per finire sotto i ferri e operarsi: “Ho visto gente che pur di operarsi ha finto incidenti stradali”.

Giacomo Urtis: “Una showgirl negava di essersi rifatta, ma l’ho operata io”

Con Le Iene ha parlato anche il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Anche lui ha svelato alcuni curiosi aneddoti, come quello relativo alla volta in cui si ritrovò a cena con una donna dello spettacolo che non ammetteva di essersi rifatta. Peccato che fu proprio lui ad operarla: “A una showgirl che a una cena continuava a negare di essersi mai rifatta le labbra le ho ricordato che ero stato io a operarla”.