Mediaset, stop ai miracolati. Guendalina Tavassi: “Siamo tutti fuori”

Tutti a casa. L’epurazione di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset oltre a colpire una super big, nella fattispecie Barbara d’Urso, indirettamente ha fatto tabula rasa di quei personaggi che orbitavano attorno alle sue trasmissioni. D’altra parte ‘Barbarella’ aveva addirittura ‘promosso’ alcune figure ‘meteore’ a sue opinioniste di fiducia. Promozioni che si sono pure tradotte in spinta verso altri lidi, vale a dire partecipazioni al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi. Una donna emblema dell’universo d’ursiano è stata Guendalina Tavassi (l’elenco è lungo, da Soleil Sorge ad Antonella Fiordelisi, passando per Aida Nizar, Paola Caruso, Elena Morali…).Nelle scorse ore la donna ha ammesso di essere stata fatta fuori assieme ad altri suoi colleghi dalle tv commerciali del Biscione.

L’influencer romana ha spiegato che avrebbe potuto partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip (l’idea di averla in coppia con sua mamma o con sua figlia era reale). Quell’ipotesi è tramontata definitivamente nelle ultime settimane. Il diktat imposto da Pier Silvio Berlusconi ha messo fuori gioco tutti quei personaggi, di cui lei fa parte, provenienti dal web o che in tv hanno tentato di diventare una sorta di professionisti dei reality. Così la Tavassi sulla questione:

“No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso. Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”.

Tavassi si è guardata bene dal nominare Pier Silvio anche se è palese che abbia fatto riferimento al numero uno del Biscione. Da riconoscere alla romana una certa dose di sincerità. Il fatto che si definisca lei stessa “trash” è un punto a suo favore. Altri suoi colleghi piuttosto che darsi un tono che non hanno, dovrebbero prendere appunti. E pure ringraziare il cielo di essere stati ‘miracolati’ fino ad ora, ricevendo spazio sul piccolo schermo che, se non ci fosse stata la d’Urso, probabilmente non avrebbero mai avuto.

Tornando al Grande Fratello, c’è molta attesa per la nuova edizione che cambierà profondamente i connotati rispetto a quelle precedenti. Resta da capire se il forte rinnovamento all’insegna di una maggiore sobrietà sarà premiato dal pubblico. Perché va bene sostituire il trash, ma poi bisogna fare i conti con i numeri. No share, no party. Anzi no GF, Vip o Nip che sia.