Cecchi Paone fa piangere Ivan e Giulia di notte, eliminazione sicura al Gf Vip?

Gf Vip 2018, Cecchi Paone eliminato? Brutta discussione con Giulia Provvedi

Alessandro Cecchi Paone dovrebbe regolare un po’ i toni e pensare a ciò che dice, o meglio a come lo dice e soprattutto perché, quando discute. Al Gf Vip 2018 infatti ha discusso animatamente con Giulia Provvedi e con Ivan Cattaneo che sono scoppiati in lacrime subito dopo. I fatti sono successi di notte e fortunatamente ci sono diversi video a testimoniare che Cecchi Power talvolta esagera davvero e dà delle risposte che ti lasciano senza parole. E siamo sicuri che questo lo porterà fuori dalla casa il prossimo lunedì, visto che tra i nominati c’è anche lui.

Cecchi Paone, le liti nella casa del Gf Vip

Non è la prima volta che Cecchi Paone si rende protagonista di discussioni accese: pensate a quando ha fatto piangere Elia oppure a quando Jane ha criticato Jane per aver iniziato una storia nella casa nonostante avesse un figlio a casa. Questa volta il pomo della discordia è stato l’atteggiamento di Fabio che a suo avviso non avrebbe dovuto avere certi atteggiamenti (quando ha fatto l’ha lotta coi cuscini il Gf Vip lo riprese) essendo campione olimpico e commendatore della Repubblica. Giulia gli ha fatto notare che Fabio ha 24 anni e che è comunque un ragazzo. Alla risposta di Alessandro, cioè “Tu non sai neanche cos’è [il commendatore della Repubblica ndr]. Informati. Non potrai mai diventarlo per come ti comporti”, Giulia ha lasciato la discussione e quasi in lacrime ha detto “Mi sto inca**ando”. Poi si è sfogata con Ivan Cattaneo e ha detto che è un uomo che non vale niente perché l’ha attaccata sulla cultura. Non immaginiamo cos’abbia pensato il giornalista del siparietto di ieri a questo punto…

Cecchi Paone dice che Basile è stato eliminato perché ha superato dei limiti. IO BASITA. Da che pulpito! Ma quando lo eliminano questo essere ignobile? #gfvip — Cassandra91 (@Cassandra9112) November 9, 2018

Ivan Cattaneo senza freni: “Cecchi Paone bimbomin**a”

È finito in lacrime anche Ivan, provato da quanto successo in puntata con Ela Weber. Per Cattaneo è un “bimbomin**a” quando fa così e gielo ha urlato contro senza pensarci due volte. Siamo quasi sicuri che Alessandro Cecchi Paone sarà eliminato per questi modi di fare: già con la Monsè in effetti vinse per pochissimo. È un uomo che sa chiedere anche scusa ma davvero a volte dovrebbe limitarsi, anche per l’età che ha e la figura che rappresenta. Più che criticare Fabio sarebbe il caso insomma che criticasse il proprio di comportamento. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso: al Gf ce ne sono di cose di cui parlare, a partire proprio dalle criticatissime dichiarazioni di Ivan su Benedetta senza dimenticare la discussione di Jane con Walter. Insomma Alessandro Cecchi Paone avrà pure il suo bel caratterino ma non è che sia in compagnia delle mummie… Vi lasciamo a un po’ di tweet:

Che odio Cecchi Paone, così egoista da arrabbiarsi con Ivan perché ha scelto di nominarlo per salvarsi, cosa codarda ma giusta #GFVIP — JordanInLove (@JegJordan) November 8, 2018