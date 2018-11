Gf Vip, Silvia contro Corona e Asia: “Finti come il mio bacio con Signorini”

Asia Argento e Fabrizio Corona attaccati da Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip

Silvia Provvedi non le manda a dire! La foto del bacio di Fabrizio Corona e Asia Argento non l’ha lasciata del tutto indifferente. Anzi. Ieri, durante la diretta, ha detto candidamente che l’attrice può tenersi stretto il suo ex, visto che lei non ha nessuna intenzione di ritornarci insieme. Nemmeno l’ultimo confronto avvenuto al Gf Vip 2018 le ha permesso di cambiare idea. Ha avuto l’effetto opposto! Adesso è pienamente convinta di non voler nel suo futuro Corona. Non tornerà mai più indietro. Ha trovato la sua serenità senza di lui.

Silvia del Gf Vip non crede al bacio di Corona e Asia

Terminata la puntata, Silvia Provvedi è stata chiamata in confessionale e ha detto ancora più liberamente cosa pensa di Asia Argento e Fabrizio Corona: “Finti come il mio bacio ad Alfonso Signorini. Il loro amore non è credibile. Lei se lo può tenere. Le faccio i miei auguri. Che siano felici e spero che si possano sempre amare. Poi, se mi insegnano ad amare in due settimane, lo faccio anche io!”. Si parlerà molto sia della love story di Corona e Asia (e infatti Fabrizio è stato invitato a Verissimo) sia della reazione avuta da Silvia Provvedi. Sua sorella Giulia è stata invece impegnata a litigare nella notte con Alessandro Cecchi Paone!

Anticipazioni Grande Fratello Vip: come reagirà Corona?

E mentre Silvia ha deciso di chiudere definitivamente col suo passato, Elia e Jane sono pronti a vivere un futuro di coppia! Anche se Elia le ha detto che ci saranno delle difficoltà… I gossip sui concorrenti del Grande Fratello Vip non finiranno mai e scopriremo sempre nuove curiosità sul loro conto. Lunedì prossimo verranno affrontati nuovi argomenti e non sono impossibili delle parole che potrebbero far infuriare qualcuno nella casa. Corona, per esempio, risponderà direttamente a Silvia dopo le sue ultime dichiarazioni sul fidanzamento con Asia Argento?