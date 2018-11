Giulia De Lellis e Irama, le prime parole sul nuovo fidanzato: “Ci stiamo vivendo”

Giulia De Lellis parla di Irama per la prima volta: le sue parole sul nuovo fidanzato

Che Giulia De Lellis e Irama siano fidanzati ormai lo sanno tutti, ma mancava ancora qualche pezzo per completare il puzzle: le prime dichiarazioni di Giulia sul nuovo fidanzato. E sono arrivate! Il gossip sulla nuova coppia, che unisce Amici di Maria De Filippi e Uomini e Donne, è esploso circa una settimana fa. E da quel momento si parla solo di loro. Sono tutti alla ricerca di news su Giulia e Irama, tutti vogliono sapere cosa succede fra loro e aspettano non solo frasi e parole, ma soprattutto video e foto su Instagram. Di coppia, s’intende. Ancora presto per mostrarvi questo, ma possiamo invece raccontarvi cosa ha detto Giulia sul nuovo fidanzato Irama durante una serata.

Giulia De Lellis e Irama insieme: le prime dichiarazioni sul nuovo amore

Su Instagram in queste ore sta circolando un video in cui Giulia risponde a una domanda su Irama. Lo ha fatto durante una serata in discoteca, dove era ospite ovviamente. Il video in questione, pubblicato sul profilo le_bimbe_disagiate, è stato girato proprio ieri sera, o per meglio dire stanotte, in una discoteca di Fabriano che ha ospitato l’influencer. Quando le è stato chiesto di parlare del suo nuovo fidanzato Irama, Giulia ha iniziato a sorridere e ha risposto così: “Stiamo molto bene, grazie. Stiamo bene, ci stiamo vivendo un po’… Stiamo bene, tutto bene”. Per il momento i fan dovranno farsi bastare queste dichiarazioni, dopo averli visti a Tu sì que vales.

Giulia e Irama fidanzati: le ultime news sulla nuova coppia

Giulia De Lellis e Irama sono molto impegnati in questo momento e probabilmente riescono a vedersi poco, motivo per cui lui l’ha raggiunta in Marocco appena ha potuto. Irama ha cominciato le prove del suo nuovo tour, ma non perde occasione di parlare della sua nuova fidanzata. Cosa dire di Andrea Damante? Sembra essere un capitolo sigillato, e anche lui pare sia rassegnato a voltare pagina.