Andrea Zenga e Alessandra news, sono tornati insieme? Le foto parlano chiaro

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra news: la coppia di Temptation Island Vip vicinissima durante un evento

Dopo Temptation Island Vip, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme? Le news parlano chiaro: nel caso non fosse ancora successo, potrebbe succedere a breve. I due giovani innamorati, o ex innamorati, hanno fatto sapere nei giorni scorsi di essere disposti a dare una seconda possibilità al loro rapporto. E forse è giunto il momento di riprovarci. Stasera le coppie di Temptation Island Vip 2018 si sono ritrovate a una sfilata Coconuda di Fabio e Marcella. Ci sono anche Andrea e Alessandra. Così come anche Sossio e Ursula. Ed è grazie ai video di Nilufar che abbiamo intravisto i protagonisti di questa news davvero molto molto vicini. Qualcuno potrà pensare che ci vuole ben poco a far scattare il gossip, ma stavolta non sembra essere così poco.

Temptation Island Vip gossip, Andrea Zenga e Alessandra sono tornati insieme?

Nei video pubblicati da Nilufar della sfilata, abbiamo visto che Andrea Zenga e Alessandra sono seduti vicino, uno accanto all’altra. Se ci fosse ancora attrito tra loro si sarebbero seduti a distanza, ma andiamo avanti. In altri video, sempre di Nilufar, i due giovani marchigiani ridono e scherzano insieme, poi si parlano all’orecchio e in un fermo immagine vi mostriamo anche il braccio di Andrea che passa dietro la schiena di Alessandra. Si sarà probabilmente appoggiato sulla sedia, a intuito. Insomma, l’atmosfera tra i due sembra promettere bene e lascia pensare che ci stiano riprovando. Tra non molto, comunque, è possibile che ci ritroveremo qui a darvi la news su Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga di nuovo fidanzati (e no, lei non andrà a corteggiare Cerioli).

Andrea Zenga e Alessandra di Temptation Island Vip vogliono darsi una seconda possibilità

L’evento che ha riunito le coppie di Temptation Island Vip si sta tenendo proprio in queste ore a Napoli. Andrea e Alessandra sono insieme alla sfilata, ma hanno viaggiato separatamente per raggiungere la città. Zenga, infatti, è arrivato a Napoli ieri insieme a Patrick Baldassari, mentre Alessandra è partita stamattina. Evidentemente è ancora presto per tornare a vivere il rapporto di coppia, ma dopo i video e le foto di stasera pensiamo proprio che ci siano i presupposti affinché Andrea Zenga e Alessandra tornino insieme.