Alessandra Sgolastra non andrà a corteggiare Cerioli: pronta a tornare con Zenga

Alessandra Sgolastra non sarà ad Uomini e Donne per Andrea Cerioli

Nessun ritorno in tv per Alessandra Sgolastra. La 22enne modella di Recanati smentisce le voci relative al suo arrivo a Uomini e Donne tra le corteggiatrici del nuovo tronista. Sulla poltrona rossa del programma di Maria De Filippi c’è infatti Andrea Cerioli, il chiacchierato tentatore che durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip ha fatto vacillare la relazione tra Alessandra e Andrea Zenga. Alessandra e Andrea si sono detti addio durante il falò di confronto ma oggi l’ex fidanzato potrebbe avere un ripensamento. Andrea si dice infatti pronto a dare ad Alessandra una seconda possibilità se vedesse in lei dei cambiamenti. Contattata dalla redazione di Uomini e Donne Magazine la modella marchigiana ribadisce che non ha alcuna intenzione di corteggiare il nuovo tronista. Il flirt con il tentatore bolognese è dunque ormai un capitolo chiuso.

Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga di nuovo insieme?

Dopo le polemiche e la burrascosa rottura alla fine di Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga potrebbero essere vicini ad un riavvicinamento. Zenga sarebbe infatti pronto a dare una seconda possibilità all’ex fidanzata: “Solo dopo il programma mi sono accorto dell’intensità dei sentimenti che provavo verso di lei. Forse non sono riuscito a dimostrarglielo in tempo con qualche gesto d’amore in più, che avrebbe meritato“. Sono parole di conciliazione quelle di Andrea che però non sembrano completamente convincere Alessandra che invece si mostra più cauta: “Ho letto l’intervista ma adesso vorrei che le nostre cose le risolvessimo in maniera privata, tra di noi“.

Alessandra Sgolastra non andrà a corteggiare Andrea Cerioli

Alessandra Sgolastra non sarà dunque tra le corteggiatrici di Andrea Cerioli. La modella non ha voluto commentare la scelta dell’ex tentatore che è già stato tronista nella stagione 2014/2015 quando ad un passo dalla fine lasciò il programma abbandonando le due corteggiatrici Sharon Bergonzi e Valentina Rapisarda. La modella di Recanati non sembra dunque interessata a Cerioli quanto piuttosto ad un riavvicinamento, lontano dalle telecamere e dal clamore, all’ex fidanzato Andrea Zenga.