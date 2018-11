Uomini e Donne, Giulia Cavaglia foto: ancora polemica, Elga e Serena dicono basta

Giulia Cavaglia foto: è polemica dopo Uomini e Donne

Sulla foto di Giulia Cavaglia sono intervenute anche le gemelle Serena ed Elga Enardu, evidentemente infastidite da quanto emerso in puntata a Uomini e Donne e da quanto si sta dicendo nel Web. La foto contestata, che anche Tina e Gianni hanno commentato (soprattutto per sottolineare che Giulia finge quando dice che non le piacciono le telecamere e un certo mondo), vede la Cavaglia non proprio vestita. Una foto diversa dalle solite insomma e che ha fatto discutere al punto che Elga e Serena, due ragazze tanto belle quanto intelligenti, si sono sentite in dovere di intervenire.

Uomini e Donne: Elga Enardu difende Giulia, poi interviene Serena

Una decina di ore fa sul suo profilo Elga ha pubblicato una foto molto provocante e davvero bella per rispondere indirettamente a tutti coloro che avevano contestato la foto di Giulia. L’idea di Elga – che ha anche ammesso di aver voluto difendere la Cavaglia – è che la donna possa fare ciò che vuole del proprio corpo in nome della sua libertà. “Sconvolta – ha scritto sotto al suo post – dal giudizio e pregiudizio”. Dopo qualche ora Giulia, che intanto è stata eliminata da Uomini e Donne, ha condiviso la foto su Instagram Stories definendo Elga “Grande donna” e mettendo dei cuori come commento allo scatto.

News Uomini e Donne, Serena contro l’ignoranza e per la libertà

Tornata da una giornata stressante, è stata poi Serena a dire la sua invitando la gente a pensare alla propria vita e ad essere liberi. La ragazza ha quindi difeso la scelta di Elga e indirettamente anche Giulia. Delle belle Instagram Stories insomma, che sicuramente faranno discutere e che forse finiranno anche in puntata. E non si tratta neanche della prima foto che oggi fa discutere: avete visto con chi si abbracciava un po’ di ore fa Jeremias? Non una foto come quella di Giulia, sia chiaro, ma comunque molto interessante per i più pettegoli. Gli stessi che avranno molto da ridire anche sugli interventi delle due indimenticabili gemelle di Uomini e Donne.