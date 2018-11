UeD registrazione: Lorenzi bacia Claudia e Giulia va via, Andrea e Ivan litigano

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo bacia Claudia e non pensa più a Giulia

Cosa è successo nella registrazione di Uomini e Donne di oggi? Con le anticipazioni del trono classico avrete tutto più chiaro: parliamo dei baci tra Lorenzo e Claudia e di Giulia che si è eliminata. Ma procediamo con ordine. Il momento dedicato al trono di Lorenzo è cominciato parlando dell’esterna con Claudia. Lui è passato a prenderla fuori dagli studi e sono andati in un parco. Lorenzo ha confidato a Claudia che piace molto a sua mamma, poi ci sono stati dei baci a stampo. L’intesa fra i due era evidente. Il tronista è uscito in esterna anche con Noemi, che gli ha regalato una maglietta molto simpatica. Tutto questo ovviamente ha scatenato la rabbia di Giulia Cavaglia.

Uomini e Donne, Giulia si elimina e Lorenzo la lascia andare via… Definitivamente?

Dopo che Lorenzo ha deciso di non uscire con lei in esterna, pare che solo la redazione sia riuscita a convincere Giulia a presentarsi oggi in studio. La corteggiatrice ha spiegato di essere molto arrabbiata con il tronista e di non riuscire a capire perché non l’abbia portata in esterna. Lorenzo ha detto di voler conoscere anche altre ragazze, lei invece era convinta dipendesse dalla sua assenza della settimana scorsa. Giulia è andata via e pronunciando parole poco carine verso Lorenzo, come riporta Il Vicolo delle News. Lui l’ha invitata a riflettere bene sulle sue azioni perché lui non aveva intenzione di rincorrerla. Lorenzo e Giulia si sono insultati a vicenda, poi Maria ha invitato il tronista a pensarci bene. La risposta di Lorenzo? A lui Giulia piace, perciò non è detto che alla fine non vada a riprenderla in settimana. Se dovesse cercarla in settimana, possiamo già immaginare cosa direbbero gli opinionisti (a proposito, sapete perché Jack Vanore è assente da un po’?)

Trono Classico, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez litigano in studio: le anticipazioni

Mentre Luigi e Teresa hanno preso decisioni sorprendenti, Andrea Cerioli è uscito in esterna con Arianna ed erano molto complici. Ivan ha fatto una bella esterna con Jennifer, ma è uscito anche con Barbara. In quest’ultima esterna, Ivan ha detto che Andrea non gli piace molto. A questo punto Cerioli ha fermato l’esterna sostenendo che Ivan dietro le quinte fa l’amico mentre in puntata lo attacca. E non finiscono qui le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi: Andrea ha invitato Ivan a fare il suo percorso e a non rompergli le… Insomma, è ormai certo che dal Cerio dobbiamo aspettarci di tutto!