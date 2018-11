Uomini e Donne anticipazioni: Luigi elimina Irene, Teresa manda via tutti in lacrime

Anticipazioni Uomini e Donne, Luigi ha eliminato Irene: cosa è successo nell’ultima registrazione

Queste anticipazioni sul trono Classico di Uomini e Donne vi sorprenderanno, ma Luigi ha eliminato Irene. Nella registrazione di oggi 15 novembre, il tronista pare abbia raggiunto il limite verso la corteggiatrice. Luigi ha spiegato di non sentire molto presente Irene e che la vede più concentrata nel fare la simpatica. L’avrebbe vista fare battutine e poi voltarsi a controllare se la redazione ridesse divertita, quindi per lui è troppo personaggio e non rappresenta la ragazza semplice che vorrebbe al suo fianco. Non si è limitato a questo, ha anche detto che Irene vorrebbe imitare Giulia De Lellis. La corteggiatrice non è rimasta in silenzio, anzi ha subito precisato che se è questo ciò che Luigi pensa allora non aveva senso rimanere in studio. Infatti Irene si è autoeliminata. Maria ha richiamato in studio Irene per far vedere l’esterna, su richiesta di Luigi affinché si capisse il suo comportamento in puntata.

Trono Classico, Luigi si allontana da Irene e si avvicina a Elisabetta

Dopo il video e dopo un momento di rabbia del tronista, Irene ha invitato a ballare Luigi ma lui si è rifiutato. A quel punto, Maria ha fatto notare alla ragazza che fosse il caso di lasciar perdere. D’altronde c’era aria di crisi da un po’ fra i due. Luigi è stato in esterna anche con Elisabetta e con lei è andato tutto molto bene. Le ha addirittura detto che potrebbe essere la donna dei suoi sogni, ma gli opinionisti hanno avuto qualcosa da dire su questa corteggiatrice. La registrazione del trono Classico di oggi comunque è cominciata con le lacrime di Teresa. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne possiamo dirvi che la tronista ha pianto a inizio puntata dopo aver messo alla prova i suoi corteggiatori. In settimana, infatti, la tronista ha deciso di non portare nessuno in esterna e ha poi assistito al momento in cui la redazione ha dato questa comunicazione. Teresa è rimasta molto delusa dalla reazione dei corteggiatori.

Uomini e Donne, Teresa piange per i corteggiatori e li elimina tutti

Luca ha deciso di autoeliminarsi, Andrea l’ha definita una ragazzina e non ha chiesto di vederla. Antonio e Pierpaolo (Pretelli, ex velino e tentatore) hanno chiesto di vederla ma senza insistere. In studio Luca non era presente e secondo la tronista è stato coerente, mentre tra Teresa e Andrea c’è stata una forte discussione e si sono accusati a vicenda. Come fa sapere Il Vicolo delle News, infatti, alla tronista non sono andati giù dei commenti su Instagram di Andrea ad altre ragazze, ma lui si è giustificato tirando in ballo l’agenzia. Ha provato a spiegarsi con Teresa anche in un secondo momento tornando in studio e invitandola a ballare, ma non c’è stato verso. Anche con Antonio il clima non è stato dei migliori, come già nella scorsa puntata. A conclusione dei fatti, Teresa ha eliminato tutti tranne Pierpaolo. Ma saranno eliminazioni definitive? Era evidente che Andrea a Teresa piaccia molto.