Uomini e Donne Luigi e Irene, è di nuovo crisi? Spunta il video che non piace

Video Irene Capuano Miss Sacrofano 2015, come reagirà Luigi Mastroianni?

La situazione tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano potrebbe complicarsi parecchio a Uomini e Donne, visto che recentemente è emerso un video che dimostra la partecipazione della corteggiatrice al concorso di Miss Sacrofano 2015. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che Luigi ha già dimostrato di avere parecchi dubbi sulla corteggiatrice. Dubbi ingiustificati, a dire il vero, se pensate che il tronista ha contestato l’aver cancellato delle foto su Instagram per non farsi criticare in trasmissione. Questo almeno è quanto emerso nell’ultima puntata.

Uomini e Donne, le anticipazioni su Luigi e Irene: la coppia ha ritrovato il sorriso

Dalle anticipazioni apprendiamo che Luigi ha cambiato idea su Irene e che inizierà a crederle: anticipazioni del tutto diverse da quelle che abbiamo letto su Lorenzo, da quelle su Andrea e Ivan, infine da quelle su Teresa. In effetti tra tutti Luigi sembra essere quello con il trono già ben definito e proiettato su Irene, visto che Lorenzo, pur essendo intrigato da Giulia Cavaglia, forse potrebbe non cavare un ragno da un buco da questa frequentazione. Il fatto che il bel Mastroianni abbia fatto un passo in avanti verso Irene non significa tuttavia che sarà sempre così, e la segnalazione della pagina Le perle, quella cioè sulla partecipazione della Capuano al concorso di Miss Sacrofano 2015, potrebbe mettere nuovamente in crisi il tronista.

Anticipazioni Luigi e Irene, cosa succederà ora?

Non sappiamo ancora se Luigi abbia scoperto questo video e le prossime registrazioni saranno registrate mercoledì 14 novembre, quindi lo sapremo presto; è chiaro però che qualcosa da dire sicuramente l’avrà perché il tronista ha da sempre dimostrato di volere persone lontane dal mondo dello spettacolo. Cosa impossibile e neanche da pretendere, visto che chi più chi meno i protagonisti di Uomini e Donne partecipano al programma anche per il successo. Ad ogni modo non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Intanto avete letto le ultimissime su un’altra grande protagonista di Uomini e Donne? Parliamo di Giulia De Lellis: le news sul suo conto vi piaceranno parecchio!