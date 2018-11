Uomini e Donne oggi, Jack Vanore ancora assente: “Un momento tosto, ho paura”

Uomini e Donne, Jack Vanore assente in puntata ancora per un po’: ecco cosa è successo

Jack Vanore è assente da Uomini e Donne da qualche puntata. Molti si sono accorti della sua assenza anche dai social network e preoccupati hanno iniziato a inviare messaggi all’opinionista. Jack fino a oggi non ha parlato perché stava vivendo un momento difficile, come ha spiegato poco fa su Instagram: “Eccomi. Non sono sparito, sono qua. Ringrazio tutte le persone che mi hanno scritto in questo periodo e che mi chiedevano come stavo e cosa mi era successo. Sarò assente per un po’ di tempo dalla trasmissione“. Con queste parole ha iniziato a parlare in alcuni video pubblicati tra le Stories sul suo profilo Instagram. Naturalmente ha proseguito e ha raccontato in modo sommario cosa gli è successo.

Perché Jack Vanore non c’è a Uomini e Donne? “Momento tosto, mi sono molto spaventato”

“È stato un momento molto tosto ragazzi, la verità è questa. La verità è che mi sono molto spaventato e ho ancora parecchia paura. Però la vita è anche questa. A oggi posso dire che è stato solo un semplice spavento”, ha spiegato poi Jack. Non sarà a Uomini e Donne ancora per un po’ per questo spavento che si è preso. Probabilmente un problema di salute che pensava essere più grave e che dovrebbe essersi rivelato meno preoccupante del previsto. Jack sarà assente anche nelle prossime registrazioni ma ha promesso che sarà più presente sui social network da oggi in poi: “Comunque niente, è stato un fuoco di paglia e riprenderò la mia attività sui social”. Per fortuna accanto a lui c’erano tutte le persone che gli vogliono bene.

Uomini e Donne, un brutto momento per Jack Vanore

I ringraziamenti a famiglia e amici non sono mancati: “Sorrido perché anche da questa brutta esperienza ho imparato che sono un ragazzo fortunato, perché ho un sacco di persone che mi vogliono bene. La mia famiglia ma anche un sacco di amici. Specialmente devo ringraziare la mia piccola grande donna, senza di lei non sarebbe stato così semplice affrontare tutto ciò”. Noi speriamo di rivedere presto Jack Vanore a Uomini e Donne, anche perché vorrà dire che questo brutto spavento sarà passato.