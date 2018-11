Jeremias Rodriguez amico di Emanuele, il figlio di Barbara d’Urso? Una foto spiazza

Il figlio di Barbara d’Urso amico di Jeremias Rodriguez? Emanuele e il fratello di Belen insieme in foto

In una storia su Instagram pubblicata da Jeremias Rodriguez quest’ultimo compare abbracciato a Emanuele, il figlio di Barbara d’Urso che avete conosciuto (e senz’altro apprezzato) tutti durante lo scherzo di Scherzi a Parte alla conduttrice. Vi starete chiedendo che male ci sia a scattare una foto tra amici: niente, chiaramente. O meglio non ci sarebbe stato nulla di male se non fosse che è risaputa che tra la mitica Barbarella e la famiglia Rodriguez non scorra buon sangue. Non è mai stato detto niente al riguardo: c’è stata infatti solo qualche frecciatina da parte di entrambi, la più famosa delle quali è partita proprio dalla Signora della domenica; ricorderete tutti “Facciamo il 22% di share anche senza i fratelli Rodriguez”, no?. Insomma non siamo noi quelli che pensano male: è che tra tutti non scorre effettivamente buon sangue. O comunque le cose stavano così fino a qualche tempo fa.

Jeremias Rodriguez ed Emanuele, un’amicizia chiacchieratissima

Ci riesce difficile pensare infatti che l’amicizia tra Jeremias Rodriguez ed Emanuele sia nata senza il consenso della d’Urso. Non perché quest’ultima costringa il figlio a vivere la vita che vuole lei, sia chiaro; è ovvio tuttavia che, visti i dissapori che ci sono stati, prima di frequentare una persona non proprio simpatica alla mamma il figlio ci pensi più di una volta, no? Cosa possiamo dedurre allora da tutta questa storia? Sembra che Jeremias ed Emanuele si siano incontrati per vedere una gara di moto GP. Lo abbiam capito dal fatto che il piccolo Rodriguez ha subito pubblicato una storia successiva in cui si vede una competizione sportiva con le moto. Può darsi che ci sbagliamo e che i due in realtà fossero amici da più tempo, come può darsi che i rapporti tra Barbara e i Rodriguez siano migliorati. Può darsi anche che Emanuele sia amico di Jeremias a prescindere dalle considerazioni della madre. Chi lo sa! Quello che è certo è che i due compaiono assieme in una foto e sembrano molto affiatati tra loro.

Gf Vip 2018, Jeremias si consola con Emanuele aspettando Francesco

In quanto ad amici Jeremias dovrà fare anche altro, cioè consolare una persona per lui altrettanto importante quando il Gf Vip 2018 sarà finito: stiamo parlando di Francesco Monte che è recentemente scoppiato in lacrime (con tanto di polemica annessa e connessa). Dopo il litigio con Giulia e forse chiuso per sempre la storia che stava per nascere il bel concorrente del Gf ha infatti ripensato alla madre e si è buttato sul letto senza dire una parola. Chissà cosa gli dirà Jeremias se dovesse essere confermato il complotto dei finalisti di cui ha parlato anche un ex gieffino. E cosa penserà invece del rapporto tra Francesco ed Elia, anche quest’ultimo schieratosi recentemente contro gli autori dopo un po’ di puntate dall’eliminazione. Ce ne sono insomma di cose di cui Francesco e Jeremias dovranno parlare. Lui intanto si sarà senz’altro scambiato quattro chiacchiere sull’argomento con Emanuele. Vero, Barbara?