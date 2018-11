Francesco Monte in lacrime al Gf Vip: il Web in rivolta, concorrenti sotto accusa

Gf Vip 2018, Francesco Monte piange per la madre

Ancora una volta Francesco Monte finisce in lacrime al Grande Fratello Vip. I dettagli della vicenda dovreste saperli tutti, visto che nell’ultima ora su Twitter non si fa altro che parlarne; dopo aver visto dei fiori infatti l’ex di Cecilia Rodriguez si è steso sul letto e ha iniziato a piangere con la regia che lo ha inquadrato per tutto il tempo. Non si è capito subito perché Francesco piangesse, se lo avesse fatto per la madre scomparsa, per Cecilia o per la situazione creatasi con Giulia Salemi. Una situazione stressante se pensate che la coppia ogni due minuti litiga per motivi che non hanno nulla di serio. Si è poi scoperto invece che Francesco avrebbe pianto perché i fiori gli avrebbero ricordato il funerale della mamma. Il punto di tutta questa vicenda è un altro tuttavia. Per il Web almeno.

Francesco Monte, al Grande Fratello Vip momento di debolezza

Abbiamo visto Monte piangere tante volte: la prima ha commosso tutti quando si è sfogato con Walter Nudo e proprio per via della mamma; le altre volte invece le lacrime dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno scatenato anche delle critiche negative da parte del Web perché in molti non avevano gradito il suo atteggiamento nei confronti di Giulia. Se poi a tutto aggiungete che Francesco sembra aver complottato per arrivare in finale potete ben immaginare come l’opinione sul concorrente sia piuttosto cambiata dagli inizi fino a ora. Il Web però è un grande osservatore (e oggi avrà senz’altro visto una foto piuttosto strana di uno dei più grandi amici di Francesco). Così come ha notato il carattere non proprio leggero di Francesco, ha anche visto come lo stesso Francesco non sia stato calcolato quando era in lacrime sul letto.

I concorrenti non calcolano Francesco in lacrime: il Web protesta su Twitter

Vi basti dare un’occhiata ai tweet che vedete qui di seguito per capire a cosa facciamo riferimento. In sintesi molti utenti si sono scagliati contro gli amici di Francesco perché non gli hanno chiesto cos’avesse. Effettivamente non hanno tutti i torti e siamo sicuri che oltre a parlare del single/non single della casa lunedì in diretta si parlerà anche dello stato d’animo di Francesco e della strana reazione dei compagni. Vi lasciamo ai tweet per darvi un’idea di cosa sta accadendo:

Francesco Monte mi sta facendo una tenerezza incredibile…È pensieroso e triste, perché i fiori di poco fa gli hanno ricordato qualcosa del suo passato, suppongo la madre. E nel frattempo tutti vanno ad accarezzare, baciare e sostenere Stefano 😑, le donne soprattutto. #GFvip — Great-Mr.O (@GreatMrO1) November 17, 2018

Specifico, vanno a sostenere Stefano che era sdraiato accanto a Francesco Monte…Invece di fare una mezza domanda a Monte, del tipo "tutto bene?"…Mi sa che in quella casa, poche persone hanno capito e vogliono veramente "bene" a Monte, forse solo Walter e Mainardi — Great-Mr.O (@GreatMrO1) November 17, 2018