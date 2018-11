Finalisti Gf Vip 2018? Maurizio Battista svela il complotto: ecco chi sono

Maurizio Battista a Ultime dalla casa, le confessioni sul Gf Vip 2018

Intervistato durante il programma Ultime dalla casa, Maurizio Battista non si è certo risparmiato e dopo aver parlato della sua esperienza ha svelato qualcosa di troppo, almeno per i diretti interessati, sui finalisti del Gf Vip 2018. Badate bene: il comico non ha assolutamente detto che il Grande Fratello Vip ha manipolato le nomination o altro; se l’è presa invece con i concorrenti che sono ancora in casa, rei di aver architettato tutto per non nominarsi mai a vicenda e arrivare in finale senza problemi. Menomale, a questo punto, che gli autori hanno sparigliato un po’ le carte evitando di lasciare nelle mani dei concorrenti le sorti delle nomination. Ma veniamo a Battista che non ne ha avute proprio per nessuno.

Maurizio Battista ed Elia, un bel rapporto dopo il Gf Vip

“Mi mancavano la moglie e la figlia – queste le parole di Maurizio –, dopo due settimane mi manca la casa. A saperlo manco uscivo”. E sui concorrenti si è detto certo che forse bisognerebbe fare un Gf per gli Over e uno per gli Under, visto che questi ultimi hanno meno problemi rispetto ai primi: “Lo vedi, no? Quello grande entra con uno zainetto di cento chili, di cose vissute. Quelli più grandi hanno i problemi”. Non è che abbia tutti i torti: certo è che con i risultati del Gf Vip in termini di ascolti anche solo provare a immaginare due edizioni divise per età sarebbe un azzardo. Dopo aver sottolineato come la storia tra Elia e Jane sia stata trattata molto diversamente rispetto a quella di Stefano e Benedetta, al centro del gossip per alcune recenti dichiarazioni che non passeranno affatto inosservate, Maurizio ha parlato proprio del suo rapporto con Elia. “Abbiamo pianto insieme – ha confessato –, ci siamo sfogati insieme: è un gran bravo ragazzo; è un ragazzo chiuso, io l’ho un po’ aperto. L’hanno preso di punta, e poi a me chi è vittima è amico mio. L’altra puntata gli hanno sparato un’ora addosso”.

I finalisti del Gf Vip 2018: c’è un complotto tra i concorrenti?

Battista ha infine parlato dei finalisti del Grande Fratello Vip svelando questo ipotetico complotto. Cosa a cui peraltro aveva già accennato la Del Santo in diretta. “Ci sono cinque sei elementi – ha raccontato il comico del Gf Vip – che sono invulnerabili: Monte, le sorelle, Giulia, Benedetta e Stefano. Questi sono intoccabili. Poi a fianco ci sono due tre ma scivoleranno nel tempo, però quelli sono quelli che andranno in finale. Registriamo questa puntata. Perché non si nominano tra di loro. Ieri sera con Ivan era una barzelletta. Ricordati che la caciara fa rumore ma i sentimenti vincono e io i sentimenti non li ho visti”. Staremo a vedere se i finalisti di questo Grande Fratello saranno proprio loro: pronti a scommettere?