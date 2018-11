Jane Alexander, il figlio accetta il nuovo fidanzato Elia: “È simpatico e rispettabile”

Il figlio di Jane Alexander ha scritto una lunga lettera alla mamma

Damiano, il figlio di Jane Alexander, ha finalmente parlato direttamente a sua madre. L’attrice pensava che la sua relazione con Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3 l’avrebbe potuto infastidire. Si è preoccupata tanto, in questi giorni, soprattutto dopo l’eliminazione a sorpresa dell’ex velino. Col suo compagno ha ormai chiuso tutto (anche se avrà un confronto con lui fuori dalla Casa) e adesso vuole sapere semplicemente quello che pensa suo figlio Damiano di lei. Il ragazzo ha scritto una bella lettera alla sua mamma. Una lettera che l’ha fatta sciogliere. Non si sarebbe mai aspettata di ascoltare certe parole dal suo bambino.

Gf Vip 2018, Jane Alexander ed Elia Fongaro piacciono al figlio dell’attrice

Jane Alexander aveva scritto una lettera al figlio. E, dopo alcuni giorni, il ragazzo ha deciso di rispondere alla madre. Ecco qual è stato il contenuto della lettera: “Cara mamma, ti sto scrivendo questa lettera per eliminare le tue incertezze. Mi manchi un sacco e aspetto il tuo ritorno. Sono ormai quindici anni che convivo con te e ti conosco bene. Non sono arrabbiato con te e ti supporterò sempre. Elia mi sembra una persona simpatica e rispettabile. Ti voglio un sacco di bene”. Anche Damiano ha accettato la relazione di Elia Fongaro e Jane Alexander, che hanno spazzato via ogni dubbio con un bacio appassionato (e decisamente inaspettato!).

Grande Fratello Vip gossip: le ultime sulle coppie

“Per me è molto difficile parlare di mio figlio – ha detto Jane al Gf Vip 2018 –. Mi manca da morire. Mi manca perché condivido tutto. Ogni giorno stiamo in simbiosi totale. Lui si sta allontanando perché ha quindici anni”. Jane ha un fantastico rapporto col figlio e anche con Elia. Stanno nascendo delle coppie all’interno del Grande Fratello Vip: Benedetta è sempre più vicina a Stefano e ha persino attaccato Dasha per difendere il loro rapporto (tra i due gieffini sarebbe scattato anche il bacio); tra Francesco Monte e Giulia Salemi c’è stato un secondo bacio (un bacio come si deve!); Jane ed Elia continueranno a costruire la loro storia fuori dal Gf Vip. Elia non vede l’ora di riabbracciarla!