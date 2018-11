Gf Vip, Stefano e Benedetta: bacio nella notte? La verità è saltata fuori

Bacio Stefano Sala e Benedetta Mazza al Grande Fratello Vip: cosa è successo nella notte?

Benedetta e Stefano si sono baciati al Gf Vip 2018? Nella notte c’è stato uno scambio di carezze. E qualche bacio sulla guancia. Spesso, però, si nascondevano sotto le coperte e ridevano di gusto. Dai loro movimenti, molti telespettatori hanno dedotto che l’attesissimo bacio c’è stato davvero. Sì, attesissimo perché non sono pochi quelli che vorrebbero Stefano Sala e Benedetta Mazza come coppia. Dal loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, c’è stata una grande alchimia, che non è andata mai a scemare. Nemmeno dopo la chiamata di Dasha, la fidanzata di Stefano. Quest’ultimo ha sempre sostenuto di essere solo un amico di Benedetta, ma qualcuno non è del suo stesso parere…

Gf Vip news: Stefano va a dormire mentre Benedetta si diverte

La Mazza ha confessato, in lacrime, di non stare bene fuori dalla Casa del Gf Vip e che ha trovato dei veri amici in televisione. Tra questi, c’è sicuramente in pole position Stefano Sala, col quale vive sempre dei magici momenti. Ieri, quando Benedetta è andata nella suite, Stefano ha preferito andare a dormire molto presto mentre gli altri si divertivano e parlavano degli ultimi fatti successi al Grande Fratello Vip. Walter Nudo è stato il primo ad accorgersene: “Stefano già dorme. Avete visto? Non c’è Benedetta e lui dorme!”.

La verità sul bacio di Benedetta e Stefano al Gf Vip 2018

Ma il bacio di Stefano e Bendetta c’è stato oppure no? Su Twitter sono diverse le reazioni al riguardo: “Dopo questo, Stefano mi sei caduto! Il cuscino per non farvi vedere, ma si vedono i movimenti delle teste. Che sc**fo! Hai una ragazza fuori. Pure tu, Benedetta, che gli stai appiccicata e lo baci pure”; “Vergogna! Fuori Stefano e poi Benedetta”. A onor del vero ci sono anche persone che stravedono per questi due ragazzi, speranzosi che, un giorno, possano mettersi insieme. Recentemente Stefano Sala ha ammesso perché non poteva parlare di Dasha: ha spiegato chiaramente i suoi motivi. Adesso invece parla solo di Benedetta!