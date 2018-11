Stefano e Benedetta come Cecilia e Ignazio? Signorini attacca, Dasha non ci sta

Gf Vip 2018, Stefano Sala e Benedetta Mazza protagonisti della diretta del 12 novembre

Al Gf Vip 2018 questa sera si è parlato per un bel po’ di tempo di Stefano e Benedetta dopo gli ultimi avvenimenti che li hanno visti avvicinarsi tantissimo (il riferimento ovviamente è al piumone). Ilary e Alfonso hanno fatto il possibile per capirci qualcosa di più, ma sia lui sia lei non sono usciti dalla solita ambiguità che da sempre caratterizza il loro rapporto. Il confronto col pubblico, con la conduttrice e con l’opinionista è iniziato parlando del bel gesto che Stefano ha fatto nella precedente puntata, quando cioè ha sacrificato la propria immunità per cederla alla sua Benedetta. “Per me è vitale qui Stefano – queste le parole della Mazza –. Avrei fatto lo stesso“. Dopodiché è partito un interrogatorio sia all’uno, nel confessionale, sia all’altra, in salotto, che è stato piuttosto imbarazzante per l’ambiguità delle dichiarazioni di entrambi.

Stefano Sala e Benedetta Mazza al Gf Vip 2018, un rapporto ambiguo

“Da parte tua – ha fatto notare Ilary a Benedetta – non c’è una semplice amicizia”. “Ho scoperto tante cose – questa la sua risposta – che non immaginavo prima. Stefano ha una persona fuori, quindi chiaramente qua è un contesto particolare e ci si allarga. Fuori non sarebbe andata così. Io mi fermo qui”. “Tu ti stai trattenendo…”, ha insistito Ilary. “Questo affetto – ha ribattuto Benedetta – è molto border-line: è reale ma è vissuto in un contesto non reale. E poi ripenso comunque al fatto che le nostre vite sono piene e Stefano ha tante cose fuori che lo aspettano. Questa cosa mi ferma”. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate: Benedetta ha anche risposto con fermezza al fatto che Dasha crede che lei sia innamorata (cosa che aveva già fatto con altri toni con gli altri concorrenti). “L’amore – ha infatti chiesto a tutti – può svilupparsi in un contesto del genere? Qua si possono gettare le basi, però la vita è un’altra e l’amore si costruisce nel tempo. Capisco le sue ragioni perché a parti inverse mi avrebbero dato fastidio certe attenzioni. Non sono saltata addosso a nessuno…”. Un atteggiamento mite insomma, quello di Benedetta: decisamente diverso da quello di chi ha minacciato di morte un’ex gieffina…

Dasha non chiama Stefano, Alfonso Signorini punzecchia i due concorrenti

Dopo Ilary Signorini ha proseguito parlando a entrambi: “L’impressione che si ha – ha detto Alfonso – è che abbiate il timore di ripercorrere il vissuto di Cecilia Rodriguez. Si vede che è una passione che non si riesce a controllare o lo si fa con fatica”. “Sicuramente – ha risposto subito Stefano – qualcosa che va al di là dell’amicizia c’è. Io posso uscire da qui che guardo la mia compagna negli occhi e posso provare le stesse cose di prima”. E sulla famosa notte che ha tanto fatto parlare: “Non la sto tradendo. Non so spiegarvelo”. Ilary gli ha fatto notare che il suo atteggiamento è cambiato dopo la chiamata di Dasha (che peraltro nelle ultime ore si è scagliata contro il Gf Vip): considerazione che Stefano ha condiviso solo parzialmente dicendo che in realtà è cambiato da allora perché era riuscito a risentirla. Cosa che non è accaduta questa sera: Dasha infatti ha avuto la possibilità di chiamarlo ma non lo ha fatto. E Stefano non poteva che restarci male: “Certo che sì [che sperava nella chiamata, ndr]: è la mia fidanzata, Ilary”. Quale sarà il prossimo capitolo di questa storia?