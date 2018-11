Stefano Sala, la fidanzata Dasha è furiosa col Gf Vip: “Non è la verità, è show”

Dasha, la fidanzata di Stefano Sala, commenta il video del Gf Vip

Nessuno si sarebbe mai aspettato questi sviluppi nelle vicende gieffine di Stefano Sala. La fidanzata Dasha infatti è furiosa con il Gf Vip per il video mandato online in cui il suo ragazzo e Benedetta Mazza sono sotto le coperte. La bellissima compagna del concorrente ha infatti lasciato un commento proprio sotto al filmato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del programma e non si è risparmiata affatto: in estrema sintesi la ragazza crede che quella del Gf Vip sia una provocazione e che ci sia poco di vero in ciò che è stato mostrato. Parole dure insomma contro il programma di Ilary Blasi e Alfonso Signorini che sicuramente troveranno il modo – si spera – di parlare di quanto accaduto nella puntata di lunedì sera. Ma veniamo subito al dunque.

News Gf Vip: Stefano e Benedetta si piacciono? Lunedì se ne parlerà ancora

Oggi è proprio giornata di video: dopo quello che riguarda due noti protagonisti di Uomini e Donne si torna a parlare infatti di quello con protagonisti due gieffini, Benedetta e Stefano, che hanno fatto perdere la testa a molti fan del programma, tuttavia incuranti del fatto che Sala ha una ragazza a casa e soprattutto della sua smentita in diretta qualche puntata fa. Se pensavate insomma che le ultime litigate in casa avrebbero oscurato le questioni amorose vi sbagliavate di grosso: vedrete che lunedì si parlerà proprio del commento di Dasha e siamo convinti che Stefano, che per Benedetta ha fatto un gesto bellissimo, non vi resterà indifferente. Cos’ha scritto Dasha? Ve lo mostriamo subito.

Gf Vip 2018, Dasha furiosa: “Questa è un provocazione”

“Questa – ha così esordito la ragazza – è una provocazione! Quelli che sostengono la ‘coppia’ e quelli che li odiano. Capisci che ti viene mostrato ciò che vogliono che tu veda? non è la verità! Tutto questo è show”. “Qui – ha poi continuato rispondendo a un’utente che le ha fatto notare come i due fossero in realtà sinceri – hanno inserito parte del video estratto dal contesto più con una firma provocatoria. Il video è stato girato in modo tale che non è visibile ciò che sta realmente accadendo. La gente pensa la situazione da sé. Includere l’immaginazione di ciò che è successo lì non è una provocazione?”. Il prossimo atto di questa storia sarà scritto lunedì: pronti a scoprire come si evolverà?