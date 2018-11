Francesco Monte, fan furiosi per le accuse della Satti: minacce su Instagram, profilo chiuso

Veronica Satti contro Francesco Monte: l’ex gieffina non si è mai risparmiata

Non è un segreto che Veronica Satti non sia affatto d’accordo su come le parole di Francesco Monte sul bacio di Giulia Salemi e Martina siano state giudicate dal Gf Vip: la ragazza infatti nei salotti di Barbara d’Urso ha fatto notare come la giustificazione di Monte facesse acqua da tutte le parti. Voi tutti sapete, o potete comunque immaginarlo, cosa succede a chi prova ad attaccare un ragazzo molto seguito, e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione.

Gf Vip 2018, Veronica minacciata dalle fan di Francesco

Stando a quanto riporta il sito BitchyF, che Veronica segue con costanza al punto da averlo citato più volte dalla d’Urso, pare che la Satti sia stata minacciata e che sia stata costretta a chiudere il suo profilo Instagram. Non è la prima volta che un VIP decide di comportarsi così dopo aver ricevuto tanti insulti: l’ultima volta è stato un personaggio famosissimo a farlo e nessuno poteva crederci. Oggi lo ha fatto Veronica, il cui profilo è inaccessibile tuttora.

News Gf Vip 2018, cosa succederà nelle prossime puntate?

Veronica comunque tornerà senza dubbio su Instagram, visto che potrebbe aver fatto tutto solo per calmare gli animi. Nel frattempo sappiate che se gli animi dei fan di Francesco si calmeranno quelli dei concorrenti si accenderanno parecchio. Lunedì infatti si potrebbe parlare dell’ultima lite di Jane e Walter, argomento non ancora trattato; delle parole usate da Ivan nei confronti di Benedetta che per molti andrebbero punite: anche questo argomento non trattato; dello sfogo di Fabio Basile contro Cecchi Paone e ovviamente proprio di Francesco e Giulia dopo gli ultimi sviluppi. Ce ne sono di cose da trattare e chissà… magari il Gf Vip deciderà di contattare proprio Veronica che è stata l’unica a dare battaglia contro il comportamento di Francesco. Voi ovviamente continuate a seguirci perché vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!