News Fedez, Instagram cancellato: il cantante sparisce dopo le polemiche

Fedez ha cancellato il suo account Instagram dopo la polemica

Aggiornamento. L’account Instagram di Fedez è tornato raggiungibile

Non abbiamo news positive su Fedez, visto che il cantante sembra aver cancellato il suo profilo Instagram. Non si tratta di una voce di corridoio campata per aria perché potete vederlo tutti ancora adesso: basta andare sul noto social network e cercare il suo nome, e, qualora fosse ancora disponibile l’icona, vedrete semplicemente che si viene indirizzati a una pagina vuota. Nessuna fake news insomma: Fedez pare davvero essersi cancellato da Instagram dopo le ultime polemiche sulla festa di compleanno organizzatagli da Chiara Ferragni.

Account Instagram Fedez, cos’è successo al compleanno del cantante

Sono stati davvero in tanti a polemizzare con Fedez per la sua festa di compleanno al supermercato: potete leggere alcuni commenti proprio qui sotto. Quelle contro Fedez sono state parole di fuoco, offese che lo hanno fatto piangere e che lo hanno spinto immediatamente a giustificarsi. A differenza di altri insomma il rapper non ha fatto orecchie da mercante e ha spiegato di essere ben conscio della responsabilità che lui e la sua Chiara hanno. Niente da fare però: la polemica è proseguita e dubitiamo che si placherà nelle prossime ore.

Insomma Fedez si è tolto da Instagram per du’ pomodori. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 23, 2018

Sinceramente quello che più mi ha indignato è vedere uomini, o presunti tali, di TRENTA ANNI giocare col cibo.

Sono consapevole che ogni giorno vengono buttati tanti alimenti, ma ahimè esistono delle norme sanitarie. In questo caso nessuna norma solo tanta arroganza#Fedez — Camilla ◟̽◞̽ (@allimacilledran) October 23, 2018

Fedez si è cancellato davvero da Instagram: non è la prima polemica

Sì, perché ora che Fedez si è cancellato davvero da Instagram saranno in molti a parlare di ciò che è successo. Crediamo ovviamente che prima o poi tornerà sul social network, perché se è vero che i video che abbiamo visto sono di cattivo gusto è anche vero che il rapper si è scusato e che non si può martoriare così una persona. Insomma questa sparizione durerà il tempo di questa bufera mediatica: sarebbe assurdo e ingiusto il contrario. Anche perché, diciamocelo, potrebbe anche essere un malfunzionamento temporaneo. E pensare che non si tratta neanche della prima polemica che vede coinvolti lui e Chiara Ferragni: avete letto le ultime news, sì? Non appena ne sapremo di più comunque vi aggiorneremo!