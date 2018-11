Grande Fratello Vip 2018 decima puntata: nominati, eliminato, cos’è successo

Decima puntata Gf Vip 2018, due eliminati il 12 novembre 2018

Nella decima puntata del Gf Vip del 12 novembre c’è stato un colpo di scena a cui non tutti erano preparati: Ilary ha infatti annunciato una doppia eliminazione che ha visto andar via prima Cecchi Paone, poi Ela Weber. Si è parlato anche di Stefano Sala e di Benedetta Mazza, di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi dopo le provocazioni di Alessandro, infine di Jane Alexander che ha ricevuto una bellissima sorpresa. Una puntata come al solito ricca di emozioni che si spera non andrà male come quella di giovedì scorso che ha fatto registrare il 17% circa di share. In questo post troverete un riassunto di cos’è successo in puntata, dalle dichiarazioni dei due eliminati fino alle nomination della serata.

Le nomination della decima puntata: chi è andato al televoto

Partiamo subito dalla seconda eliminazione. I cinque uomini della casa hanno dovuto salvare le donne a rischio: Andrea ha salvato le Donatella; Francesco ha salvato Giulia (perché è il suo “punto di riferimento” e “sta nascendo qualcosa”); Ivan ha salvato Lory; Stefano ha salvato Benedetta (perché “ormai va di moda”); Walter infine ha salvato Jane. Al televoto sono finite quindi Ela e Martina, a cui si è aggiunta poi Lory Del Santo, l’unica non salvata dalle due finite in nomination. Aperto il televoto, è stata eliminata Ela con Martina che ancora una volta, contro tutti i pronostici, si è salvata. Ma veniamo alle seconde nomination: i maschi hanno dovuto nominare apertamente il loro candidato, che poi è risultato essere Ivan Cattaneo, mentre le donne hanno fatto le nomination segrete e hanno mandato al televoto Lory Del Santo. Dubitiamo che quest’ultima uscirà dalla casa, e quindi ci prepariamo sin da subito a salutare Ivan. Si spera non com’è stata salutata Ela oggi, visto che dopo aver espresso ben due preferenze per la vittoria (Stefano Sala e Giulia Salemi) è stata mandata subito al posto.

Cos’è successo nella decima puntata del Gf Vip 2018: i fatti più importanti

Nella decima puntata del Gf Vip il protagonista è stato senz’altro Cecchi Paone: dopo aver fatto sbroccare pure uno come Fabio Basile e dopo aver discusso animatamente con Silvia Provvedi in settimana, il concorrente ha ripetuto più o meno le stesse cose dette in questi giorni sui suoi colleghi. Silvia e Giulia sono state piuttosto aggressive nei suoi confronti, al punto che lo stesso Signorini, che pure non ha appoggiato alcuni pensieri di Cecchi Paone, in studio ha detto di non aver gradito le parole usate dalle due gemelle. Il Gf Vip si è poi diviso tra il rapporto ambiguo di Benedetta e Stefano (che oggi ha ricevuto una bella batosta da Dasha) e Jane Alexander che non ha incontrato Elia ma ha ricevuto una bellissima sorpresa dal figlio. La puntata sembrava destinata a terminare come tutte le altre quando a un certo punto, dopo aver saputo di essere finito al televoto, Ivan ha sorpreso tutti dicendo che è normale che gli eterosessuali tendano a far gruppo tra di loro e che quindi sia sempre lui quello penalizzato. I ragazzi si sono opposti a quanto detto ma anche Alfonso ha condiviso le sue riflessioni: state certi che se ne parlerà moltissimo in questa settimana, ora che gli argomenti stanno iniziando a scarseggiare.