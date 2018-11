Le coppie del Gf Vip sono forzate? “Stefano e Dasha tutto studiato a questo punto”

Ultime dalla Casa, la bella intervista sul Gf Vip a Elena Morali

Intervistata recentemente durante il programma Ultime dalla casa, la simpatica Elena Morali ha voluto dire la sua sui concorrenti del Grande Fratello Vip, soprattutto sulle coppie che si sono formate: dopo aver parlato di Alessandro Cecchi Paone infatti ha subito iniziato a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi e di Benedetta Mazza e Stefano Sala. “Ho trovato un po’ squallido – ha così iniziato a parlare di Cecchi Paone – quello che ha detto a una delle Donatella per il fatto che stava con Corona. Che c’entra? Credo che non sia realmente così, e che stia interpretando una parte. Più per farsi notare perché poi lui non mi sembra proprio così. Credo che si sia studiato un personaggio e lo porti avanti”. Non è la prima volta che Cecchi Paone viene accusato di assumere un atteggiamento costruito nei confronti dei ragazzi: Elena Morali a questo punto dà ragione a chi la pensa così. Ma è proprio sulle coppie del Grande Fratello Vip che la bella showigirl non si è trattenuta.

Gf Vip, le coppie non piacciono a Elena Morali: attacco a Stefano e Dasha

Anzitutto crede che Francesco non sia molto interessato a Giulia Salemi: “Credo che sicuramente si piacciono, però a Francesco per una storia fuori dalla casa non credo proprio… Io credo più si facciano compagnia. Lei è molto presa. Lui vuole farle capire che non la vuole illudere, che ci può essere qualcosa ma non troppo. Si tengono compagnia”. Su Stefano e Benedetta invece è stata più pesante, anche se pure in questo caso non è certo nuovo il suo pensiero, visto che non pochi la pensano così: “Almeno Giulia e Francesco sono single. Secondo me non è carino ciò che sta facendo Stefano. Io sarei entrata col bazooka, altro che social”. E non si è risparmiata neanche su Dasha che proprio qualche tempo fa ne ha dette di cose pesanti sul Gf Vip: “A prescindere – ha ipotizzato Elena – è tutto studiato a questo punto. La fidanzata fuori non si arrabbia e dice che sono provocazioni”. Momento interessante anche quando ha parlato del suo rapporto con Scintilla e Marco Ferri.

Elena Morali e Scintilla, il futuro della coppia dopo il ritorno di fiamma

“Ci eravamo presi una pausa – così ha parlato del suo fidanzato –, adesso siamo di nuovo insieme”. “Ti sei presa una sbandata per qualche concorrente dell’Isola?”, le ha chiesto la Gentilin. “Ma non lo so… Io non credo sia stato così. Credo più che avessi idealizzato l’idea di stare con i concorrenti, tra cui anche Marco. Adesso a pensarci a mente lucida io non ci trovo niente di buono in Marco. Lui fa un po’ la profumiera, vuole che gli stiano tutte dietro… Siamo conoscenti perché tanto se le persone non si fanno sentire a mio parere non sono amici”. Elena è stata già concorrente dell’Isola dei Famosi e anche lì ha dimostrato di dire sempre ciò che pensa senza risparmiarsi. Con questa intervista – peraltro dopo una diretta del Gf Vip che ha fatto molto discutere – siamo convinti che qualcuno debba prenderla in considerazione per qualche altro reality (e non solo per Beautiful): potrebbe dare molte soddisfazioni!