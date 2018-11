Elena Morali avrà un ruolo in Beautiful: i produttori vogliono anche Barbara d’Urso

Elena Morali reciterà in Beautiful: tutti i dettagli svelati a Pomeriggio 5

Elena Morali ha finalmente svelato a Pomeriggio 5 il motivo per il quale qualche giorno fa si trovava a Los Angeles, sul set di Beautiful. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata inviata da Barbara d’Urso per alcune clip per il programma pomeridiano. Ma l’arrivo della bionda soubrette ha lasciato il segno, tanto che i produttori vogliono creare un personaggio ad hoc. Dopo aver provato una scena con gli attori Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e Bill Spencer (Don Diamont), gli autori di The Bold and the Beautiful (questo il nome originale della serie) hanno deciso di creare un ruolo solo e soltanto per la Morali. “A breve ritornerò in America, i produttori stanno creando un piccolissimo ruolo per me. Mi sono trovata benissimo con loro”, ha confessato la fidanzata di Scintilla.

I produttori di Beautiful vogliono sul set Barbara d’Urso

Ma non è finita qui perché, a detta di Elena Morali, la produzione di Beautiful vuole anche Barbara d’Urso nel cast. “Ti hanno invitata, vogliono farti recitare nella soap”, ha annunciato l’ex de La Pupa e il Secchione. Un invito che ha lasciato di stucco la conduttrice Mediaset, che non si aspettava una proposta del genere. Tra i mille impegni riuscirà a trovare pure il tempo per volare oltreoceano?

Tutti gli attori italiani che hanno recitato in Beautiful

Elena Morali non è la prima italiana che recita in Beautiful. Qualche tempo fa è apparso sul piccolo schermo Luca Calvani, che ha indossato i panni di Padre Fontana, il parroco che ha sposato due volte Hope e Liam. Hanno invece fatto un cameo durante le trasferte italiane del cast: Massimo Lopez, Rocco Barocco, Enrico Papi, Marina La Rosa. e Silvana Giacobini.