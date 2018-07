Elena Morali e Marco Ferri sono stati insieme? Parla l’ex naufrago

Elena Morali e Marco Ferri hanno avuto una storia? L’ex naufrago parla del sentimento che li ha uniti

Del presunto flirt tra Elena Morali e Marco Ferri si è detto e scritto tanto nell’ultimo periodo. Molti siti e giornali di gossip, attenendosi spesso anche alle dichiarazioni rilasciate dai diretti interessati, hanno anche parlato di una possibile storia segreta tra i due. Tutto questo, allora, ha spinto fan e follower della Morali ad attribuire al figlio di Riccardo Ferri la colpa per la rottura del fidanzamento tra l’ex pupa e Scintilla. Oggi però, interpellato sulla questione, Marco al settimanale Chi ha raccontato la sua versione dei fatti. Lui ed Elena Morali sono e sono stati sempre dei semplici amici, tutto il resto, invece, l’ex naufrago l’ha definito “fanta-gossip”.

Marco Ferri parla del suo rapporto con Elena Morali: “Siamo solo amici”

Dopo aver accennato alla sua possibile partecipazione a Uomini e Donne a settembre, Marco Ferri ha anche parlato del gossip che lo ha coinvolto insieme ad Elena Morali nei mesi passati. Il flirt con l’ex naufraga conosciuta all’Isola dei Famosi? “Era fanta-gossip” ha spiegato lui “Ci vediamo ogni tanto ma è solo un’amica”. Intanto l’ex pupa bionda, come molti forse già sanno, ha ripreso a frequentare Scintilla. Sono tornati insieme? A chiunque le faccia questa domanda la Morali risponde che, al momento, sul loro rapporto di coppia sia lei che il comico di Colorado stanno ancora lavorando.

Marco Ferri a Uomini e Donne: l’ex naufrago punta al trono

Nell’intervista rilasciata a Chi, come accennato sopra, Marco Ferri ha anche parlato di una sua eventuale partecipazione a Uomini e Donne come tronista. Dalle dichiarazioni dell’ex naufrago, infatti, è trapelato un certo interesse per il programma. Sul trono? “Mai dire mai” ha risposto il figlio di Riccardo Ferri interpellato. Maria De Filippi e il suo team prenderanno adesso in considerazione la sua candidatura? Staremo a vedere.