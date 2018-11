Grande Fratello Vip, nella casa c’è un single che single NON è: la rivelazione

Gf Vip, le rivelazioni a Ultime dalla casa

Il direttore di Spy Massimo Borgnis è stato intervistato durante il programma Ultime dalla casa della Gentilin e ha dato il suo attento parere di osservatore sull’edizione del Gf Vip di quest’anno, soprattutto su Ivan, Walter e Francesco e Giulia. “Questo cast – ha così esordito – ha il più basso tasso di testosterone del Grande Fratello Vip. Sulla carta era molto buono ma non ha interagito come quello della precedente edizione ad esempio”. Come dargli torto dopo i risultati mediocri registrati da questa edizione in termini di ascolti… Ma è di un presunto single/non single di questa edizione che vogliamo parlarvi.

L’opinione di Massimo Borgnis su Francesco e Giulia al Gf Vip

Alla fine della trasmissione infatti Massimo Borgnis, che ha rilasciato delle dichiarazioni ancor più interessanti di quelle di Battista sul complotto dei finalisti, ha parlato del segreto di un concorrente dopo aver commentato non proprio positivamente Francesco Monte e Giulia Salemi: “Loro non sono i Promessi Sposi: sono i Costretti Sposi. Per la loro fisicità erano i destinati. In realtà nessuno dei due ha voglia di infilarsi in questa storia, quindi assistiamo a questa storia d’amore a singhiozzo in cui l’unica cosa che non c’è è l’amore”. E pensare che i due sono arrivati a un importante punto di svolta proprio in questi giorni. Ma voi siete curiosi di altro, vero? Leggete leggete…

Grande Fratello Vip, chi è il single/non single misterioso?

“Nella casa – queste le parole del direttore di Spy – secondo me c’è una persona che si dichiara single ma che single non è, quindi restate sintonizzati”. Massimo Borgnis non ha svelato molto insomma, però possiamo andare per esclusione:

Resta fuori Walter che a questo punto, oltre ad essere il vincitore (avete letto le ultime news?), è anche il single/non single più misterioso del Grande Fratello Vip. Vi terremo aggiornati!