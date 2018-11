Lory Del Santo, al Gf Vip “momenti in cui non è lucida”: il fidanzato Marco spiazza

Ultime dalla casa, Marco Cucolo e Lory Del Santo: un rapporto fatto di quotidianità

Intervistato durante l’ultima puntata di Ultime della casa, Marco Cucolo ha parlato della sua Lory e ha commentato il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018. “Lory – ha così esordito il fidanzato della Del Santo – mi manca tantissimo anche perché facciamo tutto insieme. Tutto quello che faccio nella mia vita lo faccio insieme a lei. In questo momento particolare le sarei voluto stare vicino, ma è meglio che lei sia interno della casa”. Effettivamente Lory e Marco stanno insieme da cinque lunghi anni e dev’essere stato difficile per il ragazzo stare lontano per così tanto tempo dalla gieffina. Soprattutto in un momento così difficile.

Lory Del Santo al Gf Vip 2018? “Ci sono dei momenti in cui non è lucida”

“Questo scopo terapeutico del reality in qualche modo vedi che sta funzionando”, ha commentato a un certo punto Emanuela Gentilin. “Ci sono dei momenti – ha ribattuto Marco – in cui non è proprio lucida, però a casa sarebbe stato peggio…”. Per la Del Santo la casa si sta rivelando un’ottima cura dopo le difficilissime vicissitudini che hanno caratterizzato la sua vita privata: anche se Marco non la vede lucida in alcuni momenti non si può negare che sia una concorrente che sa il fatto suo e che sia stata una delle prime a denunciare il cosiddetto complotto dei finalisti. “Lei si commuove quando lei dice la parola ‘bene'”, ha aggiunto la Gentilin. “Io gliene ho dato tanto di bene – ha raccontato Cucolo –. Lei nella sua indole ha questo fatto di far fatica ad affezionarsi alle persone. Penso per qualcosa avuta nel passato, nell’infanzia. Infatti anche con me è stata molto fredda”. E noi che li abbiamo visti una volta assieme in diretta possiamo confermarlo.

Gf Vip 2018, Lory e Marco: “Se torna sarei felicissimo”

Marco ha speso delle belle parole anche su Ivan Cattaneo dopo aver detto che “Lory è una grande osservatrice”: secondo lui Ivan si è comportato da uomo e non ha fatto mancare nulla alla sua fidanzata. “Per me – ha poi dichiarato – se torna a casa sarei felicissimo. Lei è una che non molla ed è pronta a combattere fino alla fine. Ci saranno dei colpi di scena: secondo me una delle due persone può ambire alla finale”. Belle parole per Ivan, che ultimamente ha sorpreso i suoi compagni con delle confessioni inaspettate, ma al contrario meno entusiasmanti nei confronti di Francesco Monte e Giulia Salemi, il cui rapporto è ormai arrivato a una svolta chiarissima

Le coppie del Grande Fratello Vip 2018: Marco non è convinto

“Sicuramente c’è un condizionamento, però in una fase così bella dovrebbe esserci totale sintonia, amore, passione. Invece io questo non lo vedo. Vedo che uno litiga, poi si riprendono. Non so fuori dalla casa se questa cosa possa durare… Me lo auguro per loro”. Niente di diverso nei confronti di Benedetta e Stefano, anche loro al centro dell’attenzione per via di alcune polemiche scoppiate proprio di recente: Marco reputa lei sincera e limpida ma ha dei forti dubbi sulla loro storia. Dubbi che invece non ha affatto sulla sua Lory.