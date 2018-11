Francesco e Giulia, la svolta al Gf Vip nella notte: le parole della coppia sorprendono

Gf Vip, Francesco e Giulia: è passione nella notte: “Non mi sembra vero”

Francesco e Giulia si sono finalmente lasciati andare al Gf Vip, e se c’è chi pensa che sia tutta una strategia c’è anche chi si dice certo che i due si piacciano davvero. La svolta è arrivata nella notte, quando Francesco e Giulia si sono baciati appassionatamente e si sono scambiati tenerezze che finora non avevamo mai visto, non così almeno. “Baci – ha detto Giulia in confessionale – ma veri baci, quelli passionali. Quindi… I’m happy. Non mi sembra neanche vero che anche Fra si stia lasciando così andare e che si stia sbilanciando non solo con le parole ma anche coi gesti. Mi fa sentire desiderata, appagata”.

Giulia e Francesco, al Grande Fratello Vip “una notte ricca di baci”

Francesco ha confermato tutto dopo: “Una notte ricca di baci. Buon giorno!”. Subito è arrivato l’abbraccio a sorpresa di Giulia che si era nascosta nel confessionale. A completare questa bella scenetta l’aereo inviato dai fan: “Tremano le gambe mentre ride il cuore – queste alcune delle parole scritte –, Fralemi”. “Abbiamo spiccato il volo”, ha poi commentato Francesco. Un bellissimo momento per la coppia che però dovrà presto far fronte alle ultime accuse di Maurizio Battista sul complotto dei futuri finalisti. E non siamo neanche troppo sicuri che i due saranno apprezzati e ammirati da tutti: avete letto ad esempio delle ultime durissime critiche di Lory Del Santo a Stefano e Benedetta? Nessuno se le aspettava.

Gf Vip, le anticipazioni sulle prossime puntate

Oggi in diretta si è tornato a parlare anche dello sfogo di Ivan Cattaneo in puntata e anche Martina si è fatta notare: la ragazza infatti è scoppiata in lacrime per la sua famiglia. Ce n’è insomma di materiale su cui incentrare la puntata il prossimo lunedì, anche se niente e nessuno potrà battere le critiche di Alessandro Cecchi Paone e siamo convinti che qualche altro Vip avrebbe potuto far chiacchierare molto di più rispetto a quelli presenti. Avete letto ad esempio cos’ha recentemente dichiarato un’ex isolana sulle coppie di quest’edizione? Non perdetevi nulla perché ne sono emerse di cose in queste ultime ore! Ovviamente restate con noi: non appena avremo delle news vi aggiorneremo!