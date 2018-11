Lory Del Santo, attacco a Stefano e Benedetta: “Gioco all’azzardo che porta frutti”

Gf Vip, Lory Del Santo non ne ha per nessuno: dure critiche a Stefano Sala

Le critiche di Lory Del Santo a Stefano Sala faranno senz’altro discutere i social network e anche i concorrenti del Grande Fratello Vip lunedì prossimo. La Del Santo infatti sembra non condividere molto l’atteggiamento di Stefano che con la sua Dasha stava pensando persino a qualcosa di serio prima di entrare in casa. “Non è proprio una storiella così – ha confessato il concorrente ai suoi amici –, comunque sia avevamo dei progetti, delle cose. Io adesso ho messo tutto in discussione”. “Io non so – ha poi chiarito in confessionale – lei cosa provi adesso, come stia, se è arrabbiata”. Come Lory, anche Ivan non gli crede molto: “Se hai una persona che ami non aspetti un attimo a mandargli un messaggio. Invece non fa questa cosa…”. Ma è adesso che arriva il bello.

Stefano Sala e Benedetta Mazza, storia televisiva? La Del Santo non è convinta: “Gioco all’azzardo”

Le parole di Lory, come quelle di Maurizio Battista sul complotto dei finalisti, faranno molto rumore: “Lo vedo in una situazione quasi di limbo dove non vuole affrontare veramente questa cosa esterna. Preferisce vivere quello che accade qua. Si sta divertendo. In realtà qui non ha creato altri interessi speciali, e questa storia lo sta facendo emergere come personaggio: è un po’ un gioco all’azzardo che in questo momento può portare dei frutti… l’attenzione su sé stessi”. E se pensate che sia finita vi sbagliate di grosso: “Dice io non ho tradito… Però forse non mette in conto che non è che le persone sempre la pensano come la pensi tu perché loro ti giudicano e magari soffrono”. Chissà se dirà le stesse cose anche a Francesco e Giulia che proprio questa notte hanno fatto chiacchierare parecchi utenti…

Stefano Sala nell’occhio del ciclone: il concorrente accusato per la sua indecisione

Benedetta dal canto suo sembra essere frenata solo dal fatto che Stefano ha Dasha fuori (e proprio quest’ultima non le ha certo mandate a dire al Gf Vip): “Ho una dolcezza con Stefano – ha confessato la concorrente – che ho di solito con chi è mio. Sono dell’idea che se vuoi puoi e quello che vuoi te lo puoi andare a prendere. Però oggi vorrei che qualcosa venisse a me e non che io andassi verso qualcosa”. Ivan l’ha inquadrata bene: “Benedetta sa aspettare ed è già cotta a puntino, è innamorata di lui”. Lo stesso vale per Lory: “Secondo me lei ha paura di innamorarsi di Stefano perché non vuole essere scottata”. Pare insomma che più di qualcuno ce l’abbia con Stefano: non per niente ieri le accuse al ragazzo non sono state proprio leggerissime. Avete saputo, sì? Chissà cosa succederà in puntata… Le lacrime di oggi, e la situazione tra Stefano e Benedetta, sono argomenti ghiottissimi!