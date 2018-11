Grande Fratello Vip: i concorrenti sconvolti da Ivan, Martina scoppia in lacrime

Martina in lacrime al Grande Fratello Vip: nostalgia per la famiglia

Oggi è giornata di news sul Grande Fratello Vip, e quando si tratta di aggiornarvi non ci lasciamo sfuggire proprio nulla. Anche quando si tratta di concorrenti che purtroppo non hanno fatto molto parlare di sé nella casa. Di chi parliamo? No, non di Ivan Cattaneo che forse ha fatto parlare pure troppo: ci riferiamo a Martina che è scoppiata in lacrime per la sua famiglia: la concorrente non ha problemi a casa ma si è detta comunque nostalgica e desiderosa di riabbracciare la sua mamma. “Non era mai successo – ha detto in lacrime in confessionale – che non vedessi mia madre da due mesi”. A questo sfogo è subito seguita una sessione di meditazione con Walter Nudo che con i suoi soliti discorsi ha cercato di tranquillizzarla. Sicuramente di Martina se ne parlerà in puntata, anche perché, visti ormai i pochi argomenti che son rimasti, tutto fa brodo… Siamo agli sgoccioli, no? Ma veniamo a Ivan.

Le parole di Ivan Cattaneo non piacciono ai concorrenti del Gf Vip

Come avrete senz’altro visto in diretta, Ivan ha spiegato che essere stato nominato dai ragazzi dimostra la diversità generazionale e sessuale che c’è tra di loro: “Loro al momento – ha spiegato Cattaneo in confessionale – l’hanno presa come se io li avessi tacciati di omofobia”. I fatti però non stanno così, anche se Andrea Mainardi – e come lui anche gli altri concorrenti – sembra non averla presa proprio bene: “Sono rimasto basito nel vero senso della parola”, ha detto in confessionale dopo aver sentito Cattaneo. In realtà il discorso di Ivan era più complesso e per certi aspetti comprensibile: il cantante infatti ha semplicemente detto che di molti argomenti un etero e un omosessuale non possono discutere. Fossimo stati in lui, avremmo detto che è raro che si trovino in sintonia a parlarne ma non che è impossibile.

Gf Vip news, Ivan frainteso? Lo sfogo in confessionale

Ivan ha chiarito tutto comunque: “Non sono integrato totalmente con loro perché certi discorsi li preferisco fare con i gay o con le donne. Cioè per esempio parlare di Jean Paul Gaultier o di un tessuto di broccato: è semplicemente un dato di fatto”. Il discorso di Ivan ci sta tutto, diciamolo, ma bisogna assolutamente rifiutare questi luoghi comuni: questa è la sua esperienza e come tale va letta e interpretata. Ci sono omosessuali che giocano a calcio e che non amano discutere di broccato: pensate ad esempio a Mario Serpa, ex di Claudio Sona! Peraltro è anche possibile che esistano eterosessuali – sì, caro Ivan, lo è – che amano parlare di moda e quindi anche di tessuti. Invece di parlare di questo perché non hai continuato a discutere del presunto complotto di cui ha parlato anche Maurizio Battista pochi giorni fa?