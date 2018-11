Il vincitore del Gf Vip 2018 è Walter Nudo? “Ha giocato alla perfezione”

Gf Vip 2018 vincitore, Walter Nudo pronto per essere incoronato?

Intervista succosissima, quella del direttore di Spy Massimo Borgnis durante il programma Ultime dalla casa della Gentilin. Da attento osservatore quale si è rivelato infatti Borgnis ha commentato il percorso di Walter Nudo al Gf Vip e ritene che possa essere proprio lui il vincitore dell’edizione 2018. Dite che ci sono altri favoriti in corsa per la vittoria? Non avete tutti i torti ma è indubbio che Walter possa vincere, visto che al Grande Fratello si è fatto apprezzare da tutti. Il direttore di Spy peraltro non ha detto che sarà lui con certezza ma ha fatto intendere che ci sono comunque ottime possibilità. E non si tratta di certo delle uniche dichiarazioni che Borgnis ha rilasciato.

Vincitore Grande Fratello Vip: Lory Del Santo soffia il posto a Walter Nudo?

“Walter Nudo – ha fatto notare la Gentilin dopo lo sfogo di Ivan Cattaneo – unisce i due gruppi”, vale a dire quello degli Under e quello degli Over. “Lui – ha risposto Massimo Borgnis – potrebbe essere anche un candidato alla vittoria finale. Ha saputo giocare le sue carte alla perfezione: si presenta come reduce da un reality come l’Isola con il testosterone azzerato. Quando tutti si erano concentrati su questo, da una parte ha cominciato ad aprirsi, dall’altro ha dimostrato di essere disposto a rinunciare all’avventura facile. È maturo, è saggio, parla dei figli… è il candidato perfetto di tutte le signore innamorate di un uomo con la ‘u’ maiuscola”. Volete forse dargli torto? Certo è che dopo le dichiarazioni di Marco Cucolo di ieri non è da escludere che a vincere sia anche la Del Santo: i suoi momenti difficili infatti l’avranno senz’altro aiutata a entrare nel cuore della gente.

Walter Nudo vince il Grande Fratello Vip? Intanto esplode il gossip sulle coppie

Borgnis si è soffermato anche sulle coppie di quest’edizione e dopo aver parlato di Ivan Cattaneo e della sua eliminazione, e fatti i meritatissimi complimenti a Walter Nudo, ha lanciato una piccola grande bomba carica di gossip sull’edizione 2018: secondo il direttore infatti in casa c’è qualcuno che si professa single ma che single non è affatto. Chi sarà mai? La svolta di qualche giorno fa di Giulia e Francesco e le ultimissime su Stefano e Benedetta ci fanno escludere loro quattro, e ci fanno pensare proprio a Walter che è l’unico single dichiarato di quest’edizione: tutti gli altri, chi più chi meno, sono associati a qualche partner. Walter Nudo vincitore del Gf Vip 2018? Forse sì, e forse anche fidanzato in segreto: restate sintonizzati con noi perché ne avremo di cose da dirvi!